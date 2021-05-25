Marissa Powell, reina de belleza y esposa de Kyle Van Noy | FOTOS

Conoce mejor a Marissa Powell-Van Noy, esposa de Kyle Van Noy, dos veces ganador del Super Bowl y jugador de New England Patriots como linebacker. Aquí sus mejores fotos de Instagram.

Fotos de Marissa Powell Van Noy

Marissa es modelo profesional, aunque ahora se dedica a su familia.

En 2013 ganó el certamen de belleza Miss Utah.

Con esto participó en Miss USA para asistir a Miss Universo, pero no ganó.

Desde 2011 conoce a Kyle Van Noy.

Kyle Van Noy es un destacado linebacker de la NFL.

Ganador dos veces del Super Bowl con los New England Patriots.

Pero comenzó su carrera con Detroit Lions.

Y también jugó la temporada 2020 con Miami Dolphins, antes de volver a Patriots.

En 2013 la pareja se comprometió

Y finalmente se casaron en 2014, firmando una familia con un hijo.

Marissa actuó también en la serie de Ballers de HBO.

Desde 2014, la pareja comenzó una fundación de ayuda.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 34 mil seguidores.

Encuéntrala como @realmarissavannoy

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