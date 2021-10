Mike Tomlin aclara si se irá de los Pittsburgh Steelers

Mike Tomlin arrancó la conferencia de prensa del pasado martes con un mensaje claro para todos aquellos que tenían la duda acerca de su futuro inmediato dentro de la NFL y su posible incorporación al fútbol americano colegial.

Después de que varias versiones apuntaran a que existía la posibilidad de que dejaría a los Acereros de Pittsburgh para dirigir a LSU o USC, se dio tiempo para aclarar esos rumores de forma tajante:



“No tengo tiempo para especulaciones, es un chiste para mí. Tengo uno de los mejores trabajos en cualquier deporte profesional. ¿Por qué me interesaría ser entrenador en colegial? Esta será la última ocasión en que hablaré del tema, no solo hoy sino por el resto de la temporada, seguiré adelante. Nunca digas nunca; pero NUNCA… ¿ok? No existe ningún incentivo que me haga considerar eso, ni siquiera un cheque en blanco. ¿Alguien le ha preguntado lo mismo a Sean Payton o a Andy Reid?”.

Después de esta declaración terminó la conferencia de prensa de forma abrupta. Con esta afirmación no solo termina con esos rumores sino que además hay que destacar que Mike Tomlin nunca ha dirigido ni ha estado cerca de hacerlo, en ningún programa de fútbol americano colegial.

La trayectoria de Tomlin con los Pittsburgh Steelers

A lo largo de su carrera como entrenador dentro de la NFL y específicamente en década y media con los Acereros de Pittsburgh el récord que tiene hasta el momento es de 146 victorias, 79 derrotas y un empate, su equipo ha estado en nueve ocasiones en postemporada además de ganar dos veces la Conferencia Americana y el Vince Lombardi en la edición XLIII.

Pero entonces, ¿De dónde surge este rumor o posibilidad? Todo se desencadena tras la incertidumbre de no saber si contará con Ben Roethlisberger una temporada más con la organización y no tener un plan claro del futuro de cara a la próxima temporada.

Parece descabellado que esta sea la razón o el origen, pues durante unos años para acá es claro que los Acereros de Pittsburgh tienen que pensar en el cambio generacional en la posición.