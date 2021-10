Pánico en Kansas City Chiefs: El análisis en El Ritual Podcast NFL

La última gota derramó el vaso. Los Kansas City Chiefs fueron inoperantes en defensa y ataque en contra de los Tennesee Titans y se llevaron una derrota contundente. Pero ahora sí, las alarmas están encendidas para el equipo dirigido por Andy Reid, que se queda con una marca de 3-4 en la temporada, en un partido en el que Patrick Mahomes elevó su cifra de intercepciones a nueve, la máxima en la actual campaña.



La gran pregunta es si los Jefes podrán levantarse de esta y continuar un camino positivo rumbo a los playoffs. La cosa no luce sencilla, pues su calendario no es ningún día de campo, aunque por otro lado, en cuanto a talento en el ataque no se pueden quejar.

¿Podrán llegar a los playoffs? Lo analizamos en este episodio de El Ritual Podcast , disponible en todas las plataformas, incluyendo Spotify , Apple Podcast , Amazon Podcast, y muchas más.

Los Cardinals y los Bengals, imparables

Sin duda sus primeras siete semanas los han colocado como candidatos al Super Bowl. Los Cardinals no tuvieron una prueba muy exigente ante los Texans, pero sí confirmaron que son un equipo completo y sólido en todas sus líneas.



Te puede interesar: Fan perdió 2 o 3 millones por regresarle el balón a Brady

Por su parte, los Bengals de Cincinatti dieron una gran camapanada al derrotar a los Baltimore Ravens, para muchos el equipo que había sido más dominante desde su única derrota en la Semana 1.

La dupla Joe Burrow-Ja’Marr Chase se consolidó y es la más temida en la actualidad. Entre ambos se juntaron para más de 200 yardas.

La Previa de la Semana 8 de la NFL

Después de una jornada en donde descansaron una gran cantidad de equipos y hubo partidos que, por lo menos en el papel, no lucían tan atractivos, regresa la octava fecha con duelos muy imponentes y en El Ritual Podcast puedes escuchar toda la previa, incluyendo las lesiones más importantes que mermarán a los equipos llegando prácticamente a mitad de temporada.