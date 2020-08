Patriotas se bajan del barco

Jugadores tienen la opción de jugar la próxima temporada en la NFL (que todavía sigue con signos de interrogación gigantes) o simplemente no hacerlo. Si optan por no jugar la temporada 2020 tiene que hacérselo saber a la organización para ultimar detalles del contrato. Todo después del acuerdo entre la liga y la asociación de jugadores y en los Patriotas se está encendiendo el foco rojo.

¿La razón? Cinco jugadores han decidido tomar ese camino y no jugar este año entre ellos el dos veces Pro Bowl, Dont´a Hightower.

Además del linebacker otros jugadores en esta lista que continúa creciendo, no solo en los Patriotas, a lo largo de la NFL son:

Brandon Bolden (RB)

Marcus Cannon (OL)

Najee Toran (OL)

Danny Vitale (FB)

Cabe aclarar que en esta ocasión sólo me centraré en el equipo de Foxborough aunque seguirá incrementándose el número de jugadores que decidan u opten por no participar en la siguiente temporada (hasta el momento hay 10 jugadores que han comunicado que no participaran este año)

No todo son malas noticias porque con estos jugadores fuera se libera espacio en el tope salarial y ante las bajas sensibles, porque sin duda lo son, podrían ir al mercado y ver la mejor opción disponible (ahora tienen 20 millones de dólares con los que no contaban) y no solamente pensar en la parte defensiva sino también analizar que les es más urgente, ofensiva o defensiva. Ante la ausencia de linebackers por la optativa de no jugar de Donta junto a la salida de Kyle Van Noy y Jamie Collins Jr, se convertía en el estandarte de la defensiva.

Vitale acababa de llegar de Green Bay y tras el brote de COVID-19 decide que no jugará y se une al último caso que es Hightower. El linebacker interno comunica su decisión después de que se convirtiera en padre por primer ocasión.

Ahora Nueva Inglaterra tendrá que pensar en cómo sustituir a los jugadores y sobre todo ponderar cuál es la más urgente.

Por: Eduardo Ruiz