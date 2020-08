Brady y sus nuevos colores

En una época donde las distancias físicas se reducen, donde la ubicación geográfica no representa una barrera para no seguir a un personaje o equipo, miles de aficionados disfrutaron, al igual que todos aquellos que no lo son, de Tom Brady enfundado en el uniforme de los Bucaneros de Tampa Bay.

Hoy fue la primera ocasión que los jugadores estuvieron en el estadio Raymond James equipados, cerrando la preparación de cara al inicio de su temporada visitando a los Santos de Nueva Orleans. Cierto es que ya existían videos en los campos de entrenamiento más no con Brady en el estadio y se ve a un jugador en completa adaptación.

Ésta será la primera ocasión en que veremos a uno de los mejores en la historia de este deporte en un nuevo equipo y sobre todo qué tan rápido (o no) se adapte a un nuevo sistema ofensivo; lo único innegable es que al igual que todos los aficionados a la NFL alrededor del mundo, estamos impaciente para que regrese este deporte, Brady y las grandes historias que se construyen semana a semana.

Por: Eduardo Ruiz