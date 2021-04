¿Qué necesita Dallas Cowboys en el Draft 2021?

Después de la multimillonaria renovación de Dak Prescott (160 millones de dólares), a Jerry Jones le pasó algo que solo podría ocurrirle en un mundo alterno, se quedó “sin dinero”. A Dallas Cowboys le quedó muy poco capital para seguir de shopping en el mercado de la agencia libre de la NFL. Por ello es que ahora se ven en el predicamento de cubrir las debilidades del equipo en el Draft y requieren que un alto porcentaje de sus selecciones tenga éxito o de lo contrario el equipo podría no mejorar mucho respecto a la temporada pasada.

Hablando del 2020, quedó claro que la parte donde flaquean los Cowboys es en la defensa, terminaron en la parte inferior de varias de las estadísticas más importantes y como resultado Mike Nolan no continuó en su puesto de coordinador defensivo. Por eso firmaron para el puesto a Dan Quinn, ex Head Coach de Atlanta y ex Coordinador Defensivo de Seahawks. La tarea de Quinn no será fácil, pero en Cowboys confían en que pueda sacar a relucir algunos de sus dotes que llevaron a Seahawks a tener una de las defensivas más dominantes de la liga en los últimos años. Hacer de la defensiva de los Cowboys una unidad decente tomará bastante trabajo y la mayoría tendrá que ser vía Draft, por ello hay tantos puestos de la defensa enlistados entre las prioridades del equipo a reforzar en el Draft 2021 de la NFL.

1. Cornerback.- sin miramientos, de cajón es la posición que más le debe quitar el sueño al dueño del equipo Jerry Jones y al Coach Mike McCarthy. El año pasado en la defensiva permitían jugada grande tras jugada grande. A eso sumar que ya no estará en el equipo Chidobe Awuzie, quien no era ideal para el esquema de Dan Quinn que radica fuertemente en la cobertura personal. Con la selección 10 del Draft, los Cowboys podrían encontrarse en el escenario de escoger al mejor corner de toda la generación y, si son listos, deberían hacerlo sin titubear. Dependerá de quien crean que es mejor entre Patrick Surtain II de Alabama, Caleb Fairley de Virginia Tech o Jaycee Horn de South Carolina.

2. Safety.- no es solamente en las esquinas, también en la parte central de la secundaria necesitan refuerzos imperativamente. Ninguno de los dos proyectados para ser titulares en este momento (Damontae Kazee y Donovan Wilson) son garantía, por ello me sorprendería que Cowboys no tomara un safety en sus primeras 4-5 selecciones.La mala noticia para ellos es que el nivel de safeties en este Draft no es excepcional. La buena es que por lo mismo, los mejores tardarán en ser elegidos y podrían encontrarse a algunos de los 3-5 mejores prospectos en la segunda ronda. Ojo a Andre Cisco de la Universidad de Syracuse.

3. Linebacker.- no es la posición más espectacular, pero debido a la pésima temporada 2020 de Jaylon Smith junto con la interminable plaga de lesiones de Leighton Vander Esch, es casi una obligación, que por tercera vez en los últimos seis años Cowboys se vea en la posición de “gastar” una selección alta en un linebacker medio, cuando está comprobado que esa ya no es una de las posiciones que más influyen en el juego. Aún así, hay que poner a jugar ahí a alguien de calidad, además que fuera de Smith y Vander Esch, el resto de jugadores que tiene Cowboys en esa posición apenas y son jugadores de NFL.

4. Tackle ofensivo.- Tyron Smith no es eterno, está en los últimos años de su carrera como jugador profesional y La’El Collins viene recuperándose de una lesión que le impidió terminar la temporada 2020. Sea que busquen al reemplazo inmediato de Smith o a alguien lo suficientemente bueno para cubrir al par de titulares en caso que se lesionen, Cowboys haría bien en elegir a uno, quizá hasta dos tackles ofensivos en este Draft que tanto talento ofrece en esa posición. Liam Eichenberg de Notre Dame podría ser de utilidad para su esquema.

5. Edge.- alguien que presione al quarterback. Nunca se pueden tener demasiados jugadores en esa posición como recientemente lo demostraron los Buccaneers de Tampa Bay en el Super Bowl LV. Y tampoco es cómo que Cowboys tenga “edge rushers” para aventar. Salvo DeMarcus Lawrence, que bajó considerablemente su nivel en 2020, no hay muchos más en quien puedan confiar para ejercer presión a los quarterbacks rivales. Si bien esta generación carece de un talento generacional en esa posición, hay varios que podrían ser más que útiles con la preparación indicada como Joe Tryon de Washington en las rondas medias.

Cómo pueden ver, la defensiva de Dan Quinn necesita ayuda en prácticamente todos los niveles. Pero nunca podemos dar por desestimada la inexplicable obsesión que Jerry Jones tiene por los “playmakers”, las súper estrellas, por eso no sería descabellado verlos subir varias posiciones para elegir a Kyle Pitts si es que por alguna razón baja más allá del puesto 5 o 6.