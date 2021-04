¿Qué necesitan los Patriotas en el Draft 2021?

En 2020 fue la salida de Tom Brady, y en 2021 fue el retiro de Julian Edelman. Con dos simples movimientos se dio por terminada una de las épocas más exitosas en el deporte: Los Patriotas del 2014 al 2019 que ganaron 3 Super Bowls, con Brady y Edelman como banderas del equipo. Se fueron, se les lloró, pero la vida sigue y también la NFL. Bill Belichick no se hace más joven y se le acaba el tiempo para intentar ganar un Super Bowl sin Tom Brady.

Los primeros pasos para reforzar al decepcionante equipo de la temporada 2020 los dieron en la agencia libre con múltiples firmas cómo las de Hunter Henry, Jonnu Smith, Trent Brown, Matt Judon, Nelson Agholor o Kendrick Bourne. Pero aún con todos esos recién llegados, el plantel de Patriots no está ni dentro de los 10 mejores de la NFL. Por eso, necesitan una generación fuerte de jugadores de Draft, algo en lo que Bill Belichick no ha tenido mucho éxito en los últimos años.

La líneas que los Pats deben reforzar en el Draft

Quarterback

Cam Newton no es la solución a largo plazo. Esperaría que juegue mejor que en 2020 pero aún así, su contrato solo es por un año, por lo que luce inevitable que Belichick tenga que aprovechar el año en el que aún tendrá a Cam para ir preparando el camino del que será el futuro quarterback de los Patriots.

Cornerback

Stephon Gilmore ya no es el mismo que ganó el premio al defensivo del año hace un par de temporadas. En 2020 fue uno de los que más yardas permitió en relación a los pases lanzados en su dirección. Y además de ello, su contrato también vence después de esta temporada, al igual que el de JC Jackson. En un Draft que ofrece una generación interesante de corners, Belichick podría empezar a componer lo que todavía no se ha roto.



Tackle ofensivo

A primera vista, esta no parece una necesidad, porque con Trent Brown y Isaiah Wynn los Patriots tienen a dos de los mejores tackles de la NFL. Pero el contrato de ambos termina al finalizar esta temporada. Si no eligen la opción del quinto año de Wynn, en un mismo mercado tendrían que salir a buscar a sus dos tackles titulares. Siempre está la posibilidad que a uno de los dos lo renueven durante el transcurso de la temporada, pero a pesar de que lo hagan, faltaría cubrir el otro puesto. Una de las pocas posiciones en las que Belichick no se ha equivocado a la hora del Draft es precisamente la línea ofensiva.



Linebacker medio

En los últimos dos años, Belichick y sus asistentes defensivos han preferido firmar jugadores “sin posición”, jugadores capaces de rendir en diferentes puestos y sin estar amarrados solamente a un rol como Adrian Phillips, Jalen Mills, Kyle Dugger y Josh Uche. El siguiente paso sería buscar jugadores de ese perfil en la zona media de los linebackers además del hecho de que, una vez más, al titular en esa posición le vence el contrato después de la temporada.

Receptor abierto

Nueva Inglaterra firmó a Kendrick Bourne y a Nelson Agholor esta temporada baja, sin embargo esos nombres no asustan a nadie. Bourne tiene uno de los registros más bajos en las 40 yardas, lo que significa que no es muy veloz y que difícilmente consigue separación. Mientras Agholor solo ha tenido una temporada en la que la seguridad del balón no fue un problema. Pensar que ellos dos serán la solución a los problemas ofensivos del equipo es pedir mucho. Belichick ha fracasado estrepitosamente a la hora de elegir receptores en el Draft, pero por pura ley de posibilidades ya debería tocarle uno con el que no se equivoque y esta vez, lo necesita.

Los Patriotas en el Draft



Nueva Inglaterra no ha sido un equipo acostumbrado a los movimientos “agresivos” en medio del Draft durante la era de Bill Belichick, sin embargo esa “pasividad” es cosa del pasado como quedó demostrado en la más reciente agencia libre. No se sorprendan si en la noche del 29 de abril, los Patriots suben varios puestos para elegir a su próximo quarterback.