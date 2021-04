¿Qué necesitan los Pittsburgh Steelers en el Draft 2021?

Nadie esperaba dos cosas de los Steelers de Pittsburgh la temporada anterior. La primera, que empezaran con una marca de 11 ganados y 0 perdidos. Y la segunda, que terminaran la temporada de forma tan estrepitosa, perdiendo 5 de sus últimos 6 partidos incluyendo la humillación en playoffs ante Cleveland Browns. Para Kevin Colbert, Gerente General del equipo, la forma en que terminó la temporada fue la señal que necesitaba para empezar un proceso de reconstrucción en su unidad ofensiva, pero después tomó la decisión de seguir con Ben Roethlisberger y eso solo hará más lento el proceso. Por tanto, necesitan que los nuevos jugadores de Steelers rindan de inmediato.

Colbert tiene una mezcla de buen ojo para detectar talento, un gran grupo de scouts y un gran equipo de inteligencia analítica que le ayuda a tomar decisiones para armar, año con año, el plantel de Pittsburgh. Y si bien es cierto que ha tenido bastantes aciertos en los últimos años como TJ Watt, Diontae Johnson, Devin Bush, Bud Dupree, Chase Claypool y otros, este año Colbert necesitará no solo de uno o dos, sino de varios aciertos para recomponer una ofensiva que sufrió demasiadas bajas y que deberá operar para cubrir las debilidades que, por la edad y las lesiones, cada vez son más evidentes en Ben Roethlisberger.

Las posiciones que necesitan reforzar los Acereros

Tackle ofensivo

La salida de Alejandro Villanueva dejó un hueco enorme en el tackle izquierdo, y aunque el 2020 no fue su mejor temporada, jugó a un nivel medio y eso es mejor de lo que tienen actualmente en sus dos tackles titulares llamados Zach Banner y Chukwuma Okorafor.

Te puede interesar: El pasador Alex Smith anuncia su retiro de la NFL

Okorafor fue calificado como el tackle ofensivo número 70 de 79 calificables, mientras Banner apenas y ha jugado el equivalente a cuatro juegos de NFL. Esta generación del Draft, ofrece tackles ofensivos de altísimo nivel y Pittsburgh haría bien en escoger al menos un par, sobre todo cuando tu quarterback es un casi “cuarentón” propenso a lesiones.



Centro

Es una de las posiciones menos incidentales en la NFL actual, pero no se puede desestimar la importancia de la conexión entre el centro y el quarterback del equipo. Tras el retiro de Maurkice Pouncey los Steelers se quedaron con J.C. Hassenauer como opción titular y no ha demostrado tener lo necesario para operar la posición. No es necesario elegirlo en la primera ronda ni en la segunda, pero en algún punto del Draft, Pittsburgh tendrá que elegir al probable heredero de Pouncey.



Corredor

El tiempo se le acabó a James Conner para probar que era el corredor capaz y determinante que todos pensábamos que podría llegar a ser. Eso dejó el cuarto de corredores con las opciones de Benny Snell, Anthony McFarland y Jaylen Samuels. Ninguno emociona y mucho menos ofrece garantías. Snell tuvo un par de buenos partidos en 2020 pero mucha inconsistencia y problemas con la seguridad de balón. Algún corredor en la tercera o cuarta ronda tendría gran valor para Pittsburgh.



Edge

En la agencia libre se fue Bud Dupree a Titans y para Steelers la pérdida no fue tan grave debido al gran e inesperado rendimiento que tuvo el novato Alex Highsmith cuando tuvo que reemplazar a Dupree. Pero no perdamos de vista que Highsmith estaba planeado para ocupar un rol de rotación presionando a los quarterbacks rivales, y aún si se llegara a quedar con el puesto titular, se necesita alguien detrás de él y de TJ Watt en caso de que alguno caiga por lesión. Es una fortaleza sobre la cual Pittsburgh debería seguir construyendo.

Te puede interesar: La Superliga Europea salvará al futbol: Florentino Pérez



Linebacker

Vince Williams ya es un veterano, mientras que Devin Bush podría ver muy comprometida su agilidad y velocidad después de la lesión que terminó con su temporada 2020. Detrás de ellos Spillane es un buen suplente pero nada extraordinario. Añadir un linebacker cumplidor en las rondas medias puede ser un seguro que termine siendo muy útil para el entrenador Mike Tomlin en algún punto de la temporada.

Línea ofensiva, protección para Roethlisberger, un corredor que sea eficiente y seguir sumando en la defensiva, esa debería ser la directriz de los Steelers en este Draft.