¡OFICIAL! Tim Tebow regresa a la NFL para la Temporada 2021

Los Jaguares de Jacksonville y el ex quarterback Tim Tebow llegaron a un acuerdo para hacer oficial su regreso a la NFL, desde 2015, pero ahora jugará como ala cerrada. La organización comenzará a entrenar el próximo lunes con las actividades organizadas por el equipo (conocido en la NFL como OTA´s).

Después de que se hiciera oficial la adición de Tebow al roster de 90 jugadores y donde deberá demostrar que merece un lugar previo al corte final previo al arranque de la temporada, el ahora ala cerrada dijo. “Quiero agradecer a los Jaguares por la oportunidad de competir y ganar ser parte de este equipo.

“Sé que será un desafío, pero lo acepto. Estoy dedicado a tomar la dirección de nuestro cuerpo técnico y aprender de mis compañeros de equipo. Agradezco el apoyo de todos mientras me embarco en este nuevo viaje”, agregó.

Las reacciones en la liga han sido diversas, desde aquellos que están indignados porque el jugador ha ocupado un lugar que podría aprovechar un colegial o un agente libre que se haya desempeñado en esa posición y no sea la transición de posición en el nivel más alto; hasta aquellos que desean ver que tiene que ofrecer Tim Tebow en esta nueva etapa.

Dentro de ese último grupo se encuentra la persona que tendrá la decisión final con respecto al futuro inmediato del jugador, el entrenador en jefe de los Jacksonville Jaguars, Urban Meyer.

“Yo ni siquiera estaba allí. Regresaron a mí y me dijeron: ‘Wow, este tipo está en una forma increíble’. Luego fui en otra ocasión y los vi probarlo. Es un gran atleta, parece que tiene 18 años, no 20, lo que sea, 33. A lo que yo solo me limité a decirle lo que ustedes no entienden es que este tipo es, el maníaco más competitivo con el que jamás habrás hablado y vamos a intentarlo”, comentó.

Hay que recordar que Meyer conoce a la perfección a Tim Tebow, en su etapa colegial con los Gators de Florida. Por lo que no sorprende que el entrenador en jefe le tenga fe ciega y ahora solo el tiempo y la adaptación a la posición será el criterio principal para poder decir en unos meses si el ahora ala cerrada jugará nuevamente un partido de temporada regular; situación que no ocurre desde el lejano 2012.