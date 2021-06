Patriots podría tener problemas con Stephon Gilmore

Siete millones y medio de dólares podrían resolver la vida de varias personas, incluyendo la propia, pero en términos de NFL, cuando eres un jugador reconocido, de los mejores en su posición, ganador, condecorado, con experiencia y aún en una edad productiva, ese dinero puede saber a muy muy poco. Cuando algún jugador está en esa instancia, lo normal es que hayan dos salidas: separación o renovación, y ese es el caso de Stephon Gilmore.

Si bien el 2020 no fue el mejor año para el cornerback de los Patriots, hay razones para justificar su bajón de nivel y, sobre todo, esperar un rebote a su mejor estado para esta temporada que está por comenzar. El 2020, queda entonces como una excepción, no como una regla ni como la regularidad. Gilmore, salvo la temporada anterior, ha sido de los mejores corners de la liga los últimos 5-6 años en cuestión de yardas permitidas cuando lanzan en su dirección, yardas permitidas a los receptores que está cubriendo y éxito de pases lanzados cuando él defiende. El 2020 fue una anomalía para los Patriots, un año para recular, ganar fuerza y entender como encararían la vida sin Brady en adelante. El proceso lo sufrieron muchos, Gilmore no fue la excepción pero si bien no fue un jugador top5 como nos había acostumbrado no fue tampoco uno de los peores. Razón por la cual, Gilmore reclama un nuevo contrato.

Los siete millones y medio de dólares que cobrará en 2021, lo ubican como el corner 25to con mayores ingresos en la liga. Definitivamente no hay 24 corners mejores que él actualmente. Puede que 5 sí. Incluso, forzando un poco, podemos hablar hasta de 10, pero más de 15 definitivamente no. En los últimos 4 años, solamente en una temporada estuvo dentro de los 5 corners que más cobraron. El resto, ha visto como jugadores con menor producción o talento han cobrado más. Y este año parece que Gilmore se ha cansado.

Stephon Gilmore no se presenta en minicampamento

Es el último año de su contrato con los Patriots y Gilmore no se presentó hay al minicampamento del equipo, dejando ver, por parte de sus representantes que no piensa hacerlo el resto de la pretemporada a menos que le renueven el contrato y le compensen el dinero que no ha recibido en años pasados.

Aunque es muy fácil entender el punto de vista de Gilmore, también es fácil entender porque Nueva Inglaterra no lo ha renovado. Darle más dinero a cualquier jugador que pasa de los 30 años (exceptuando quarterbacks y tackles ofensivos) es un riesgo porque su capacidad atlética tiende a ir a la baja. Además de que en el pasado han exisitido muchos rumores indicando que Patriots quería intercambiarlo. Si son ciertos es ahora, si son falsos, la mejor solución quizá sería no hacer nada, esperar a que termine la temporada y valorar si Gilmore es digno de un contrato nuevo a sus ojos.





Cualquiera sea la decisión que tomen en Nueva Inglaterra, la única certeza es que esta pretemporada se la pasarán respondiendo preguntas de uno de los mejores tres cornerbacks de la NFL los últimos cinco años.