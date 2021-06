Por primera vez, un jugador activo en la NFL se declara homosexual

Sin tener actividad sobre las canchas, la NFL, en su temporada baja, ha sido testigo de una tarde histórica. Este lunes por primera vez un jugador activo en la liga se ha declarado homosexual de manera pública.

Se trata del liniero defensivo de los Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, quien hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram.

"¿Qué pasa gente?”, publicó Nassib. “Estoy en mi casa en West Chester, Pensilvania. Solo quería tomarme un momento para decir que soy gay. He tenido la intención de hacer esto desde hace algún tiempo, pero hasta ahora me me he sentido cómodo sacándolo. Realmente tengo la mejor vida, la mejor familia, amigos y trabajo que un hombre puede pedir”, detalló el jugador de 28 años.

Te puede interesar: Tyrann Matthieu quiere retirarse con los Jefes de Kansas City

“Soy una persona bastante reservada, así que espero que sepan que no estoy haciendo esto para llamar la atención. Simplemente creo que la representación y la visibilidad son muy importantes. De hecho, espero que algún día, videos como este y todo lo que salga a la luz en el proceso no sea necesario, pero hasta entonces haré lo mejor que pueda y daré de mi parte para cultivar una cultura de aceptación y compasión y comenzaré donando $ 100,000 al Proyecto Trevor. Son una organización increíble, son los el servicio número uno de prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ en Estados Unidos ", añadió.

Más tarde, el máximo mandatario de la NFL, el comisionado Roger Goodell manifestó su apoyo y orgullo hacia Nassib

Reuters

“La familia de la NFL está orgullosa de Carl por compartir con valentía su verdad hoy”, señaló el dirigente. “La representación importa. Compartimos su esperanza de que algún día, pronto, declaraciones como la suya ya no sean de interés periodístico mientras marchamos hacia la igualdad total para la comunidad LGBTQ +. Le deseamos a Carl la mejor de las suertes en la próxima temporada”.

La trayectoria de Carl Nassib

Nassib ha jugado cinco temporadas en la NFL. Su carrera inició con los Browns de Cleveland, quienes lo tomaron en la tercera ronda del Draft de la NFL 2016, para después partir a los Buccaneers de Tampa Bay, en donde estuvo por dos años más, y desde la temporada pasada forma parte de los Raiders.

Te puede interesar: La NFL actualiza protocolos COVID-19 previo al inicio de pretemporada