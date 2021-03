¿Se equivocó Bill Belichick en la agencia libre?

La semana pasada, cuando inició la agencia libre, la comunidad de la NFL se volcó en elogios para Bill Belichick. “Un genio”, “una maestría de cómo planear un equipo”, “cátedra de cómo gestionar una agencia libre” fueron frases que se pudieron leer entre aficionados, comentaristas y periodistas tanto en Estados Unidos como en México. Pero ¿realmente fue un éxito la agencia libre de los Pats?

Respuesta corta es sí. Tomando en cuenta que el equipo mejoró por un amplio margen respecto al plantel del 2020. No era muy difícil hacerlo peor y por tanto los refuerzos contratados evidentemente son una mejora para el equipo de Nueva Inglaterra. Pero apenas una semana después de las rutilantes firmas, una vez que el polvo se ha asentado, hay un par de movimientos que llevan a cuestionar si Belichick y los Patriots realmente tomaron decisiones inteligentes y estas son por los receptores.

Nelson Agholor y Kendrick Bourne, los primeros refuerzos

Nelson Agholor y Kendrick Bourne fueron dos de los primeros refuerzos anunciados, ambos receptores, ambos mejoran inmediatamente la calidad que se tenía en ese departamento. A Agholor le dieron un contrato de 2 años y 26 millones de dólares. Se asumía, por tanto, que si Agholor iba a cobrar esa cantidad, el resto de los receptores en el mercado, con mayor calidad que él, cobrarían más, pero no fue el caso. Unos siete días después JuJu Smith-Schuster firmó por un año y 8 millones de dólares con Pittsburgh mientras Will Fuller se comprometió con Miami por un año y 10 millones de dólares. Ambos contratos son más baratos que el de Nelson Agholor y, creo que se puede hacer el argumento que tanto JuJu como Fuller ofrecen más potencial, tienen más talento y han probado más en la liga que Agholor.

La pregunta entonces es ¿por qué no se exploraron esas vías?

Honestamente creo que de JuJu no se imaginaron jamás que su precio sería tan bajo y que para adquirirlo tendrían que haber entrado a una subasta alta con el riesgo de quedarse con las manos vacías. Mientras que con Fuller, quizá fue su historial médico (muchas lesiones) lo que hizo que Belichick se decantara por Agholor. Pero entonces la pregunta es, ¿a quién preferirías, a un jugador que va a estar sano toda la temporada y de nivel bueno/aceptable, o a uno que se podría perder 4-5 partidos pero de nivel superlativo? Ahí es de gustos. Personalmente, si me van a cobrar lo mismo, me quedaría con el segundo, pues su nivel te da una mayor probabilidad de ganar partidos, aunque sean contados en los que participa. Mientras el otro, aunque esté sano toda la temporada, difícilmente podría ser la razón por la que gane un partido en la NFL. Pero insisto es de gustos y estoy ciertamente seguro que el señor Belichick entiende más de la NFL que yo.



Al final, son eso, dudas hipotéticas que te hacen pensar si fue la mejor decisión. Y, no es descabellado pensar que Belichick se puede equivocar. Aunque sea el mejor coach en la historia de la NFL, ha cometido varios errores. En gran parte, es por ello que los Patriots este año tuvieron que invertir tanto dinero en receptores, tanto alas cerradas como receptores abiertos, porque en los últimos 6 años de los 9 jugadores que Belichick escogió en esas posiciones en el Draft, ninguno ha sido productivo. Le salieron mal sus apuestas y tuvo que salir a comprar muy caro. Es el mejor coach de la historia, pero ojalá no haya cometido otra equivocación este año.