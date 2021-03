Steelers podría quedarse sin uno de sus jugadores icónicos

Decir que la pandemia cambió los planes del mundo entero es, ya en este punto, algo que se da por descontado. Pero un año después seguimos viendo los estragos causados por esta situación. La NFL no le afectó económicamente la temporada 2020, fue hasta este año en donde el golpe monetario llegó a la liga.

En la NFL se acostumbra a subir 10% cada año el tope salarial, este 2021 se tuvieron que apretar el cinturón. No fue solamente el hecho de que no subiera 10% el tope, sino que además de no subir, también hubo una reducción respecto al presupuesto del 2020 y por ello varios equipos se encuentran haciendo malabares para retener la mayor cantidad de jugadores importantes que puedan. Uno de ellos son los Steelers de Pittsburgh que parece dirán adiós a Juju Smith-Schuster debido a esta situación.

Desde que llegó en el Draft del 2017, JuJu causó un impacto significativo. Parecía el siguiente en la gran estirpe de talentos detectados por los Steelers en la posición de receptor. Esa que empezó con Mike Wallace, después con Emmanuel Sanders y Antonio Brown. JuJu parecía ser el siguiente pero delante de él, como el receptor principal, estaba Brown. Y eso fue hasta el 2019.

Aún así, en un rol secundario, JuJu se las supo arreglar no solo para ser muy productivo, sino para convertirse en uno de los favoritos de los aficionados de Pittsburgh e incluso de la misma liga, que vio en él una mina de oro por la forma tan orgánica y creativa que llevaba su vida en redes sociales. JuJu fue elegido para varias campañas de la NFL como uno de los principales nuevos rostros de la liga junto a Patrick Mahomes y Christian McCaffrey. Todo iba bien y llegó el 2019.

La pieza clave de JuJu Smith-Schuster

Cuando empezó esa temporada Antonio Brown ya no estaba más en el equipo, dejando el rol de receptor principal a JuJu y, contrario a lo que muchos imaginábamos, no fue bien la cosa. Es cierto que no tuvo una gran temporada en parte porque Roethlisberger se perdió varios juegos por lesión. Pero aún así nunca se le vio como una gran amenaza. Se esperaba que eso cambiara en 2021 y la cosa empeoró. JuJu tuvo más competencia con el recién llegado Chase Claypool, y con Diontae Johnson en un plan más participativo y surgieron dudas reales, quizá JuJu no es el receptor esperado. Y son dudas bien fundamentadas.

Por una u otra razón, desde que se fue Antonio Brown, JuJu no ha tenido una temporada de mil yardas por recepción. A los receptores elite no les pasa eso. Y además, este año quedó demostrado que JuJu prácticamente solo puede jugar a un alto nivel, muy alto, como receptor interno, jugando por fuera se pierde un poco. Entonces eso invita a dudar si vale la pena pagarle una alta cifra a un receptor que no ha dado la producción deseada en dos temporadas y que juega en una posición que no hace tanta diferencia. Más aún en año pandémico con recortes salariales. Todo esto, junto con sus asuntos de inmadurez extra cancha a causa de las redes sociales, invita a pensar que hemos visto lo último de JuJu Smith-Schuster en Pittsburgh.

