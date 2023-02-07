El Roosevelt Row un lugar Fuera De Este Mundo | Andy Zona

Este lugar está ubicado en el distrito de Phoenix, Arizona y está lleno de expresiones de arte urbano y en particular Ashley Macías es una artista que le da vida a cada esquina de esta región, pues se inspira en la gente, en el universo y todos los seres vivos.

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La edición de este año del Super Bowl será de fuera de este mundo, pues TV Azteca te llevará una cobertura jamás antes vista, con análisis, color, investigación y todas las curiosidades de ambas escuadras que pelearán el Vince Lombardi y la fabulosa Arizona, un destino lleno de experiencias por descubrir.

Enrique Garay, Joaquín Castillo, Inés Sainz, Eduardo Ruiz, Pablo De Rubens, Andrea Sola y Renata Ibarrarán, te esperarán el domingo 12 de febrero en punto de las 5:00 pm, por medio de la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

