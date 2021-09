Todos los partidos y horarios de la Semana 1 de la NFL

Inicia el campeonato de la NFL, luego de que la campaña pasada estuviese condicionada por la pandemia que marcó la temporada y dejó los estadios vacíos.

Sólo aproximadamente un millón de aficionados asistieron a alguno de los 256 partidos de la NFL en 2020, un promedio de 3.922 por encuentro.



A diferencia de la temporada del 2019, antes de la pandemia, cuando cinco equipos tuvieron más de un millón de aficionados durante todos sus partidos. Dallas fue líder de la liga con 1.201.599, incluidos 667.377 en casa.

Ahora, más del 90 por ciento de los jugadores de la liga tienen al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, así que se esperan pocas (quizá ninguna) modificaciones en el calendario, algo que fue una constante el año pasado con los equipos que presentaron brotes de coronavirus.

Por primera vez, se jugará un calendario de 18 semanas y 17 partidos de temporada regular por equipo.

La Semana 18 se jugará el sábado 8 y domingo 9 de enero; una semana más tarde se llevarán a cabo los juegos de comodín y así comenzará el camino al Super Bowl LVI, programado para el 13 de febrero de 2021 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Resultados parciales de la primera semana de la temporada 102 y todos los partidos de la jornada inaugural

Semana 1

Jueves, 9 de septiembre

Tampa Bay Buccaneers 31 Dallas Cowboys 29

Domingo, 12 de septiembre

Atlanta Falcons -- Philadelphia Eagles 12:00



Buffalo Bills -- Pittsburgh Steelers 12:00

Cincinnati Bengals -- Minnesota Vikings 12:00

Detroit Lions -- San Francisco 49ers 12:00

Tennessee Titans -- Arizona Cardinals 12:00

Indianapolis Colts -- Seattle Seahawks 12:00

Washington -- Los Angeles Chargers 12:00

Carolina Panthers -- New York Jets 12:00

Houston Texans -- Jacksonville Jaguars 12:00



Kansas City Chiefs -- Cleveland Browns 3:25

New England Patriots -- Miami Dolphins 3:25

New Orleans Saints -- Green Bay Packers 3:25

New York Giants -- Denver Broncos 3:25

Los Angeles Rams -- Chicago Bears 7:20

Lunes, 13 de septiembre

Oakland Raiders -- Baltimore Ravens 7:15