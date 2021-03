Top 5 | Los mejores jugadores aún disponibles en la agencia libre de NFL

Llegaron los cambios fuertes de la NFL y el mercado de la agencia libre está completamente abierto. Grandes nombres ya fueron firmados por múltiples equipos de los emparrillados, mientras que otros esperan su turno pacientemente para formar parte de alguna de las instituciones, o llegar a firmar uno de los mejores contratos posibles.

El TOP 5 de agentes libres que aún están disponibles

1. Trent Williams - Tackle Ofensivo

Es el mejor agente libre calificado en el mercado. A pesar de tener 33 años de edad es uno de los mejores tackles ofensivos de los emparrillados. En el momento que sea firmado por cualquier institución, podría convertirse el mejor pagado de su posición de toda la NFL. Salió de San Francisco porque el equipo no lo pudo convertir en jugador franquicia.

2. Kenny Golladay - Receptor abierto

En 47 juegos con los Lions logró importantes números como receptor abierto: 3,068 yardas recibidas y 21 touchdowns. Gracias a eso, a sus 27 años de edad, es uno de los jugadores más cotizados en esta agencia libre. Sin embargo, el último año sufrió bastante por el tema de las lesiones.

3. Juju Smith-Schuster - Receptor abierto

En las útlimas temporadas, Juju fue uno de los jugadores principales de los Steelers. Es uno de los receptores de alto nivel de la liga, y a sus 24 años quiere repetir lo logrado en la campaña del 2018, donde rebasó las mil yardas por recpeción. En estos momentos podría ser receptor #2 de cualquier institución.

4. Jadeveon Clowney - Ala defensiva

Seleccionado como primer pick del Draft del 2014 y con 28 años, puede entrar con fuerza a la segunda etapa de su carrera. Sin embargo ha vivido dos años muy difíciles, pues en 2019 solo consiguió tres capturas con Seahawks y en 2020 no logró ninguna y sufrió una lesión que le puso fin a su temporada con los Titans, pero sigue sigue siendo una opción muy atractiva.

5. Will Fuller - Receptor abierto

Los Texans tienen muchos problemas que arreglar durante la pretemporada. Para empezar, lograr continuar en buenos términos con su quarterback, Deshaun Watson y superar la salida de J.J. Watt. Pero no es la única incógnita, pues el contrato de Will Fuller termina y tienen que decidir si ofrecerle otro acuerdo o dejarlo libre. Fuller, a pesar de no tener los mejores números, es un WR con mucho potenicial.

La NFL tendrá muchos cambios para la siguiente temporada. Algunos de los más fuertes, llegarán a través de la agencia libre.