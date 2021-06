Estrella de los Dolphins hace huelga y no se presenta al campamento

El 2020 no hubo demasiados jugadores que no se presentaron a los entrenamientos de la pretemporada, pues no hubo tales debido a la cuestión sanitaria. Una de las pocas cosas buenas que dejó la pandemia mundial. Hoy hay casos como el de Xavien Howard que están dando de que hablar.

Este año, sin embargo, los entrenamientos han vuelto. La pretemporada, minicampamentos están de regreso y con ello los dramas y los famosos “hold-outs” que no son otra cosa más que mini huelgas que hacen algunos jugadores (sobre todo veteranos) que quieren una mejora contractual y le hacen “manita de puerco” a sus equipos amenazando con no presentarse y no jugar la temporada si no se resuelve su petición.

Normalmente nunca se llega a esos extremos porque se soluciona de una u otra forma, y también porque los casos recientes (Le’Veon Bell) indican que aquellos que realmente optan por no jugar un año completo, se auto perjudican tanto a nivel de juego como en posibilidades de negociar.

Dicho esto, no deja de ser un problema el tener que lidiar con estos casos y cada uno es diferente al otro. Este año, exceptuando el caso único que representa Aaron Rodgers, hay un que acapara los reflectores sobre otros: Xavien Howard de los Miami Dolphins.

Empezando por lo obvio, el Coach Brian Flores aclaró que es una situación contractual la razón por la cual Howard no se presentó al primer día de minicampamentos de los Dolphins. Howard fue el mejor cornerback de la temporada anterior, y quien diga lo contrario, tiene la posibilidad de ver los 16 partidos que jugó en 2020.

Fue tan alto su nivel que fue elegido por primera vez al primer equipo AllPro. Fue elegido al ProBowl y fue el líder de intercepciones en toda la NFL. Si apenas tiene 27 años ¿qué razón tendrían los Dolphins para no renovarlo? El pasado reciente.

Por muy bueno que haya sido su 2020, un año antes (temporada 2019) se perdió 11 juegos por lesión de la rodilla y en uno de los cinco que jugó fue expulsado por agredir a un compañero.

Xavien Howard renovó por cinco años y 76.5 MDD

Luego en febrero del 2020, fue arrestado por violencia doméstica y aunque le retiraron los cargos, el antecedente ahí se queda. Por si fuera poco, apenas en 2019, los Dolphins le renovaron el contrato firmando por 5 años y 76.5 millones de dólares. Haciéndolo, en su momento, el corner mejor pagado de toda la NFL.

Desde que firmó ese contrato, literalmente ha pasado de todo en su carrera: arrestos, lesiones y juego al máximo nivel.

Está claro que Howard quiere aprovechar el “momentum” que vive y sacar el máximo dinero posible, ¿quién no lo haría? Pero también es muy entendible la postura de los Dolphins. Por qué darle más dinero a alguien que ha rendido como se esperaba en uno de los dos años que tiene con su nuevo contrato y en el otro se comportó como un fiasco.

Parece que, este caso en particular, no será tan fácil de sortear como otros y se podría extender hasta el inicio de la temporada regular. ¿Continuar así, o exigirá un traspaso Howard? Hay mucho tiempo para resolver el misterio y mucha novela aún por contarse.