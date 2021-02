Varios quarterbacks podrían moverse esta primavera en la NFL

El año pasado después de que Tom Brady dejara Nueva Inglaterra para llegar a Tampa Bay y Philip Rivers abandonara a los Chargers para jugar con Indianapolis y que Cam Newton firmara con los Patriots de Nueva Inglaterra, pensé seriamente que el mercado de quarterbacks no se volvería a mover de una forma tan agresiva. Me equivoqué. Apenas un año después, la NFL nos entretendrá con casi una docena de quarterbacks que podrían terminar, básicamente en cualquier lado.

Los veteranos

Empecemos por aquellos que llevan más de 10 años en la NFL y que su futuro no está del todo claro. Ben Roethlisberger es uno de ellos, a sus casi 40 años, estaba proyectado para cobrar 41 millones de dólares la próxima temporada debido a una renovación que firmó hace unos años. Pittsburgh le hizo saber que no lo podían aceptar con esa cifra en el equipo para 2021, Ben dijo que sabía que debía bajar su ficha, el tema es que del dicho al hecho, a veces, hay un largo trecho. Drew Brees tampoco ha aclarado cuál será su futuro aunque parece prácticamente un hecho que se retirará. La sorpresa mayúscula sería si no lo hiciera, porque al parecer en Saints están listos para empezar una nueva etapa. Cam Newton es un judío errante, después de la mala experiencia en Nueva Inglaterra parece no tener del todo claro su futuro y ni siquiera su condición como titular dentro de la liga. Eso podría cambiar en Washington.

Los protagonistas

Aunque ya llevan varios años en la liga, aún están en su pico máximo de rendimiento, pero el futuro de varios es una incógnita. Cuesta trabajo creerlo, pero el nombre de Russell Wilson podría estar entre las variantes. Hace poco dijo que estaba harto de que no lo protegieran y de ser tan golpeado los últimos años. Si bien no es una declaración de guerra ni mucho menos, habrá que seguirle la pista a este caso. Carson Wentz es uno que sí está más adentro que afuera, a esta altura parece cuestión de tiempo para saber si llega a Chicago o a Indianapolis, luce difícil que siga en Philadelphia. Jimmy Garoppolo está más seguro, pero los 49ers preguntaron por Stafford y eso indica que si pueden mejorar la posición, no se tentarán el corazón, sobre todo porque saben que el quarterback no es precisamente su punto fuerte. Teddy Bridgewater está en una posición similar, es bueno, pero no lo suficientemente bueno para que el equipo deje de buscar opciones de mejora. Tiene contrato de un año con Carolina y al parecer no lo va a cumplir. Casos interesantes también son los de Mitchell Trubisky y Sam Darnold, dos jugadores que por la razón que me digan, no explotaron sus cualidades ni llegaron a ser lo que prometían. Su siguiente equipo podría relanzarlos de alguna forma.

Joe Nicholson/USA TODAY Sports Sep 20, 2020; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks quarterback Russell Wilson (3) throws a touchdown pass against the New England Patriots during the first quarter at CenturyLink Field. Mandatory Credit: Joe Nicholson-USA TODAY Sports

Los nuevos

Son los que llegarán vía Draft. Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance, Zach Wilson y Mac Jones. Este año que no habrá Scouting Combine, será aún más interesante ver como luchan por ganarle puestos a su competencia directa. Todos talentosos, pero no todos llegan a un lugar sólido.

En resumen, esos quarterbacks son los que moverán el mercado esta primavera. Una vez que caiga la primera ficha del dominó, el resto se irán acomodando con mayor velocidad.