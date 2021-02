¡Lamentable! Referente de la NFL jugó con múltiples lesiones durante la temporada

Matthew Stafford ha confirmado a medios en Estados Unidos que jugó la temporada 2020 de la NFL con varias lesiones, las cuales involucran un dedo, el hombro, la costilla, y uno de sus tobillos, complicaciones que padeció esta campaña.

A pesar de todas las adversidades, el quarterback de 32 años de edad logró superar las 4,000 yardas y lanzó 26 pases de touchdown. Aunque se haya cambiado a LA Rams, en Detroit Lions estarán eternamente agradecido con este quarterback por las numerosas alegrías que le generó a la franquicia. Más de 45 mil yardas, 282 pases de touchdown, sin embargo, solamente pudo disputar 3 juegos de playoffs con el equipo.

Ahora que llega a una nueva etapa en su carrera con LA Rams, el panorama se vislumbra completamente diferente, ya que por fin va a poder explotar al cien por ciento el mejor roster que ha tenido a lo largo de sus 12 temporadas en la NFL.

Pero el 2020 vaya que fue complicado, el equipo terminó con un récord de 3 ganados, 13 perdidos y 1 empatado, con todo y el talento que ha demostrado Stafford, no pudo evitar la tercer temporada consecutiva con récord perdedor del equipo, en un año en el que reconocieron ampliamente que se equivocaron con el head coach Matt Patricia y el general manager Bob Quinn. Asunto por el que Detroit tendrá que comenzar una nueva reestructura ya alejado de Matthew.

Aún falta que se haga oficial el traspaso de Stafford

Pero mientras esto sucede habrá que esperar que se haga oficial el traspaso de quarterbacks, en la que se encuentra involucrado Jared Goff, 2 primeras rondas de draft y una tercera más para que los dos equipos tengan de donde comenzar a construir a futuro, este cambió se hará oficial cuando el nuevo año de la NFL comience en el mes de Marzo y contar con que Matthew Stafford pueda recuperarse de todas y cada una de las lesiones que no le permitieron brillar en el 2020.