El rival que busca el ‘Tata’ Martino para la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene confirmados cinco partidos previo al Mundial de Qatar 2022. En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, Gerardo Martino y Yon de Luisa, dieron a conocer los rivales a los que se medirá México.

El primer encuentro se jugará el próximo 27 de abril de 2022, ante su similar de Guatemala, en el Camping Wordl Stadium, Florida, Estados Unidos. El duelo será especial para el combinado nacional, pues se enfrentarán ante el director técnico que le dio a nuestro país la medalla de oro en Londres 2012.

‘Chaco’ Giménez pronostica triunfo de México sobre Argentina

Los rivales de la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022

Para el mes de mayo, el 27 para ser exactos, tocará el turno de Nigeria, donde espera que el ‘Tata’ cuente con los futbolistas que militan en el Viejo Continente, porque, depende de quien llegue a la Final del Clausura 2022,habrá algunos jugadores que falten en dicha convocatoria.

Ya en el mes de junio, el 2, será ante Uruguay; tres días más tarde vs Ecuador. Pues se interponen compromisos de la Nations League. En el torneo continental México se medirá ante Surinam, como locales -con sede por confirmarse- (11 de junio) y el 14 del mismo mes ante Jamaica.

Te puede interesar: Alan Mozo tiene posibilidades de ir al Mundial de Qatar 2022

El último duelo con fecha e inmueble definidos es frente a Paraguay. El miércoles 31 de agosto en el Mercedes Benz Stadium, de Atlanta, la Selección Mexicana se medirá ante los Sudamericanos con jugadores de la Liga BBVA MX, pues no es Fecha FIFA.

Gerardo Martino no quería enfrentar a Nigeria

En la entrevista realizada por David Medrano y Carlos Guerrero, Martino confirmó que no le ve sentido medirse a Nigeria: “Probablemente jugar con Nigeria no sea necesario, no tenemos un rival africano”, aseguró.

El rival que busca Gerardo Martino paara la Selección Mexicana

“Si tenemos en cuenta los rivales que tenemos en la Copa del Mundo, es cierto que tenemos muchos partidos contra sudamericanos, obviamente algunos con estilos diferentes a lo que pueda presentar Argentina.

Te puede interesar: Gerardo Martino revela por qué no ha convocado a Javier Hernández

“En el caso de los rivales asiáticos hemos tenido, si bien no hemos jugado contra algunos de la península arábica, si contra Corea y Japón. Lo que nos queda es ver si en el futuro podemos encontrar algún rival de Europa del este, algo que se pueda asemejar de alguna forma a Polonia”, finalizó el entrenador mexicano.