Gerardo Martino revela por qué no ha convocado a Javier Hernández

El día en el que Javier ‘Chicharito’ Hernández vistió por última vez la camiseta de la Selección Mexicana es cada vez más lejano, pero los cuestionamientos acerca de su ausencia en el equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino crecen mientras el Mundial de Qatar 2022 se acerca en los calendarios.

Estos no hacen el más mínimo ruido al ‘Tata’, quien con convicción, explica que el goleador histórico nacional no entra en sus planes por razones exclusivamente deportivas.

“Me he inclinado por otros futbolistas, pero yo en ningún caso hay algún análisis de la carrera del presente de Javier que yo desconozca, simplemente he optado por llamar a otros”, dijo en entrevista para Azteca Deportes.

“Yo puedo tener otra impresión respecto al jugador que hoy decido o no convocar, y me he inclinado mucho más por Funes Mori, por Henry (Martín), y en el último tiempo por Santiago (Giménez).”

¿Cuántos delanteros llevará Gerardo Martino al Mundial?

Quizá exista alguna posibilidad de que el ‘Chicharito’ Hernández se cuele a la convocatoria, pues es probable que la FIFA amplíe el número de convocados con respecto a justas anteriores.

“Todavía hay que ver, porque incluso ahora hay que empezar a hacer un análisis diferente, porque tal vez tengamos tres lugares más y hay que ver cómo los ocupamos, pero buscaré a futbolistas con buen momento”, subrayó el argentino.

No obstante, añadió que “es muy difícil en el fútbol mexicano que haya futbolistas con seis meses o un año bueno de rendimiento, son contados”, debido al formato futbolístico de la Liga BBVA MX.

A finales de mayo Gerardo Martino hará una convocatoria, misma que será clave para empezar a definir a los jugadores que estarán en el Mundial de Qatar 2022 , pues esa será la base de elementos que disputen la Nations League y la fecha FIFA de septiembre: los dos períodos más importantes para trabajar en el equipo de cara a la justa invernal.