¿Quiénes pueden ser el rival de la Selección Mexicana Femenil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025?

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 ha cumplido el primer objetivo del campeonato, al lograr clasificar a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025, esto luego de imponerse por la mínima a Camerún con un gol de Citlalli Reyes, quien marcó en el minuto 87 para darle el pase al conjunto nacional.

Sin duda es un gran logro para la Selección Mexicana Femenil Sub 17, pues tenían dos ediciones que no lograban avanzar de la Fase de Grupos, ahora las comandadas por Miguel Gamero nuevamente se metió entre las 16 mejores del mundo en su categoría.

¿Quiénes podrían ser las próximas rivales de la Selección Mexicana Femenil Sub 17?

Por el momento, la Selección Mexicana Femenil Sub 17 se encuentra esperando rival para los Octavos de Final, el cual será el segundo lugar del Grupo F, el cual se están disputando combinados de Japón y Paraguay, ya que los otros equipos del sector no tienen opciones para avanzar de ronda.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana Femenil Sub 17?

El partido de la Selección Mexicana Femenil Sub 17 en la ronda de Octavos de Final de Copa del Mundo 2025 que se está jugando en Marruecos, se encuentra programado para disputarse el próximo miércoles 29 de octubre en punto de las 9:30 horas, tiempo del centro de México. Esto va a ser en la cancha de la Academia de Futbol Mohammed VI.

La Selección Mexicana Femenil Sub 17, va a conocer a su próximo rival el próximo sábado, 25 de octubre en punto de las 13:00 horas, cuando se enfrenten los conjuntos de Paraguay y Japón para definir el segundo lugar del Grupo F.

Recordemos que la Selección Mexicana Femenil Sub 17, arrancó con una derrota ante Corea del Norte con un marcador de 2-0, luego vencieron 1-0 a su similar de Países Bajos y ahora hicieron lo propio con Camerún.

