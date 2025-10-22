México Femenil Sub-17 dio un GOLPAZO y estas son sus probabilidades en el Mundial

México comenzó con el pie izquierdo el Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2025 tras caer ante Corea del Norte en la primera jornada de la fase de grupos. Sin embargo, el equipo dirigido por Miguel Gamero logró recomponerse al rascar un triunfo importantísimo ante Países Bajos por 1-0 en la segunda fecha . Por esta razón, la Selección Mexicana tiene posibilidades de clasificar a los octavos de final.

Su última parada en esta primera fase será contra Camerún y la única forma de que México dependa de sí misma es ganarle a las africanas en la tercera jornada de la fase de grupos. Cualquier otro resultado, hará que la Selección Mexicana Femenil dependa de otros resultados dentro del Mundial Femenil Sub-17, torneo que le dio un duro golpe al América recientemente.

@Miseleccionfem / X México Femenil Sub-17 necesita ganar para clasificar de forma directa

¿Qué pasa si México no logra vencer a Camerún en el Mundial Femenil Sub-17?

En caso de conseguir solamente un empate contra Camerún, México deberá esperar al resultado de Corea del Norte vs. Países Bajos. En este contexto, las mexicanas deberán esperar que las europeas caigan o, en su defecto, empaten contra las asiáticas en la última jornada. De esta manera, avanzarán como segundas de grupo.

En el caso de que la Selección Mexicana Femenil empate ante las africanas y Países Bajos gane, las dirigidas por Gamero podrían quedar entre las mejores cuatro terceras de la fase de grupos. Sin embargo, existe otro escenario donde México podría avanzar a octavos de final a pesar de caer contra Camerún.

Si la Selección Mexicana Femenil cae contra Camerún, necesitará que Países Bajos pierda por más de tres goles contra Corea del Norte. No obstante, México deberá esperar a quedar entre los mejores cuatro terceros lugares. Por esta razón, la Selección Nacional tiene varias probabilidades de estar en la siguiente fase.

¿Cómo es el criterio de desempate en la fase de grupos?

En caso de que dos equipos estén igualados en puntos dentro del mismo grupo, el primer criterio de desempate no es la diferencia de gol, sino que corre el juego disputado entre ambas selecciones. Es por esta razón que, ahora mismo, México supera a Países Bajos a pesar de tener las mismas unidades en el Grupo B.

El Grupo B del Mundial Femenil Sub-17