deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México Femenil Sub-17 dio un GOLPAZO y estas son sus probabilidades en el Mundial

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 venció a Paises Bajos en el Mundial de dicha categoría y aún tiene posibilidades de avanzar a octavos de final

Las probabilidades de México en el Mundial Femenil Sub-17
@Miseleccionfem / X
Las probabilidades de México en el Mundial Femenil Sub-17
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

México comenzó con el pie izquierdo el Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2025 tras caer ante Corea del Norte en la primera jornada de la fase de grupos. Sin embargo, el equipo dirigido por Miguel Gamero logró recomponerse al rascar un triunfo importantísimo ante Países Bajos por 1-0 en la segunda fecha . Por esta razón, la Selección Mexicana tiene posibilidades de clasificar a los octavos de final.

Su última parada en esta primera fase será contra Camerún y la única forma de que México dependa de sí misma es ganarle a las africanas en la tercera jornada de la fase de grupos. Cualquier otro resultado, hará que la Selección Mexicana Femenil dependa de otros resultados dentro del Mundial Femenil Sub-17, torneo que le dio un duro golpe al América recientemente.

México Femenil Sub-17 necesita ganar para clasificar de forma directa
@Miseleccionfem / X
México Femenil Sub-17 necesita ganar para clasificar de forma directa

¿Qué pasa si México no logra vencer a Camerún en el Mundial Femenil Sub-17?

En caso de conseguir solamente un empate contra Camerún, México deberá esperar al resultado de Corea del Norte vs. Países Bajos. En este contexto, las mexicanas deberán esperar que las europeas caigan o, en su defecto, empaten contra las asiáticas en la última jornada. De esta manera, avanzarán como segundas de grupo.

TE PUEDE INTERESAR:

En el caso de que la Selección Mexicana Femenil empate ante las africanas y Países Bajos gane, las dirigidas por Gamero podrían quedar entre las mejores cuatro terceras de la fase de grupos. Sin embargo, existe otro escenario donde México podría avanzar a octavos de final a pesar de caer contra Camerún.

Si la Selección Mexicana Femenil cae contra Camerún, necesitará que Países Bajos pierda por más de tres goles contra Corea del Norte. No obstante, México deberá esperar a quedar entre los mejores cuatro terceros lugares. Por esta razón, la Selección Nacional tiene varias probabilidades de estar en la siguiente fase.

¿Cómo es el criterio de desempate en la fase de grupos?

En caso de que dos equipos estén igualados en puntos dentro del mismo grupo, el primer criterio de desempate no es la diferencia de gol, sino que corre el juego disputado entre ambas selecciones. Es por esta razón que, ahora mismo, México supera a Países Bajos a pesar de tener las mismas unidades en el Grupo B.

El Grupo B del Mundial Femenil Sub-17

  1. Corea del Norte (6 puntos): +3 diferencia de goles
  2. México (3 puntos): -1 diferencia de goles
  3. Países Bajos (3 puntos): +1 diferencia de goles
  4. Camerún (0 puntos): -2 diferencia de goles.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×