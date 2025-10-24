deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Las dos figuras del Club América que se ganaron un lugar en el 11 de la Selección Mexicana

El conjunto de Coapa aportó 4 elementos de su plantilla para la Selección Nacional, pero solo 2 se ganaron la titularidad para enfrentar un partido amistoso

Las dos figuras del Club América que se ganaron un lugar en el 11 de la Selección Mexicana
Selección Nacional de México
Las dos figuras del Club América que se ganaron un lugar en el 11 de la Selección Mexicana
José Alejandro
Selección Azteca
Compartir

Club América tuvo 2 jugadoras en el 11 titular de la Selección Mexicana Femenil que derrotó 1-0 a Nueva Zelanda en un partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El conjunto de Coapa aportó 4 futbolistas en total para el combinado azteca, mientras que Cruz Azul solo a una de sus máximas joyas tras no hacerlo durante más de 2 años .

Kimberly Rodríguez y Kiana Palacios fueron las futbolistas titulares que el entrenador Pedro López mandó a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para disputar el primero de los 2 encuentros que sostendrán con el país de Oceanía. El duelo se lo llevó la nación azteca por la mínima, gracias al gol tempranero de Aaliyah Farmer, quien le dio a Tigres el pase a la final de la Concachampions 2025 .

América Selección Mexicana
@kimberlyrod23 y @kianapalacioss
Kimberly Rodríguez y Kiana Palacios fueron las futbolistas titulares de la Selección Mexicana ante Nueva Zelanda

Así les fue a las 2 figuras del América con la Selección Mexicana

Kimberly Rodríguez fue una de las defensas centrales titulares de la Selección Mexicana y vio actividad durante 63 minutos, hasta que fue sustituida por su compañera Cristina Ferral. Mientras que Kiana Palacios jugó detrás de la delantera Charlyn Corral durante 61 minutos, para después darle paso a Greta Espinoza. La plataforma Sofascore les dio una calificación de 6.5 y 6.4, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR:

Montserrat Saldívar también jugó ante Nueva Zelanda, aunque ella vino desde la banca. Ingresó a la cancha al minuto 70 y fue la mejor calificada de las 4 jugadoras del América al obtener 7.4 puntos. Entretanto, la única que se quedó en el banquillo fue Itzel Velasco, ya que el entrenador se decantó por la guardameta Esthefanny Barreras.

El segundo entrenamiento para las jugadoras del América con la Selección Mexicana

Las 4 jugadoras del América tendrán un segundo reto el domingo 26 de octubre, cuando se vuelvan a enfrentar a Nueva Zelanda, pero esta vez en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua. El encuentro está pactado a iniciar a las 5 de la tarde (hora centro de México).

América Femenil
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×