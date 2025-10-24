Las dos figuras del Club América que se ganaron un lugar en el 11 de la Selección Mexicana

Club América tuvo 2 jugadoras en el 11 titular de la Selección Mexicana Femenil que derrotó 1-0 a Nueva Zelanda en un partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre. El conjunto de Coapa aportó 4 futbolistas en total para el combinado azteca, mientras que Cruz Azul solo a una de sus máximas joyas tras no hacerlo durante más de 2 años .

Kimberly Rodríguez y Kiana Palacios fueron las futbolistas titulares que el entrenador Pedro López mandó a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para disputar el primero de los 2 encuentros que sostendrán con el país de Oceanía. El duelo se lo llevó la nación azteca por la mínima, gracias al gol tempranero de Aaliyah Farmer, quien le dio a Tigres el pase a la final de la Concachampions 2025 .

@kimberlyrod23 y @kianapalacioss Kimberly Rodríguez y Kiana Palacios fueron las futbolistas titulares de la Selección Mexicana ante Nueva Zelanda

Así les fue a las 2 figuras del América con la Selección Mexicana

Kimberly Rodríguez fue una de las defensas centrales titulares de la Selección Mexicana y vio actividad durante 63 minutos, hasta que fue sustituida por su compañera Cristina Ferral. Mientras que Kiana Palacios jugó detrás de la delantera Charlyn Corral durante 61 minutos, para después darle paso a Greta Espinoza. La plataforma Sofascore les dio una calificación de 6.5 y 6.4, respectivamente.

Montserrat Saldívar también jugó ante Nueva Zelanda, aunque ella vino desde la banca. Ingresó a la cancha al minuto 70 y fue la mejor calificada de las 4 jugadoras del América al obtener 7.4 puntos. Entretanto, la única que se quedó en el banquillo fue Itzel Velasco, ya que el entrenador se decantó por la guardameta Esthefanny Barreras.

El segundo entrenamiento para las jugadoras del América con la Selección Mexicana

Las 4 jugadoras del América tendrán un segundo reto el domingo 26 de octubre, cuando se vuelvan a enfrentar a Nueva Zelanda, pero esta vez en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua. El encuentro está pactado a iniciar a las 5 de la tarde (hora centro de México).