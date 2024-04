Selección Mexicana conoce a sus rivales en el premundial de Concacaf

La Fase de Grupos del premundial se encuentra definida. Dirigidos por Eduardo Arce, la Selección Mexicana ya conoce a sus rivales para la competencia Sub-20 que se va a llevar a cabo con sede en Celaya e Irapuato.

Ubicados en el Grupo C del certamen, los rivales de México contra los que se busca el boleto a la Copa del Mundo de Chile 2025 son Panamá, Guatemala y Haití.

El debut del combinado nacional en el torneo es el domingo 21 de julio, fecha en la que México se mide a Haití en el Estadio Sergio León Chávez.

Posteriormente, el segundo juego es ante Guatemala el 24 de julio en la misma cancha con sede en Irapuato y finalmente, la Fase de Grupos se cierra contra Panamá en el mismo recinto el 27 de julio.

En caso de que la Selección Mexicana logre avanzar a la etapa de eliminatorias, los Cuartos de Final se van a llevar a cabo el 30 y 31 de julio. Las Semifinales se juegan el 2 de agosto y la Final el 4 de agosto en el Estadio Miguel Alemán Valdés ubicado en Celaya.

El Grupo A de la competencia de Concacaf lo comparten Estados Unidos, Costa Rica, Cuba y Jamaica. Mientras que el Sector B del premundial lo conforman Honduras, República Dominicana, El Salvador y Canadá.

The groups for the Concacaf Men’s U20 Championship are set! 🏆⚽ pic.twitter.com/tGXFTbQ3lI

— Concacaf (@Concacaf) April 11, 2024