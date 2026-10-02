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Revelan al técnico que llegaría a Chivas en REEMPLAZO de Gabriel Milito; estuvo en Cruz Azul

Los últimos reportes señalan que este técnico sería el Plan B de las Chivas del Guadalajara en caso de que Gabriel Milito sigua con su mala racha.

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|Instagram: Robert Dante Siboldi

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El presente de Chivas se ha complicado en exceso. Y es que, cuando parecía que el club iba camino a sumar un liderato más en su historia, el empate frente al América en el Clásico Nacional y la derrota contra Querétaro de local han minimizado las oportunidades del Rebaño Sagrado.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Esta situación, aunado al hecho de que el club ha tenido cierta irregularidad en el campo, ha sido suficiente para que algunas personas consideren que Chivas ya tiene un plan B en la dirección técnica en caso de que Gabriel Milito no termine la temporada, algo que, a priori, no luce del todo probable.

¿Quién sería el reemplazo de Gabriel Milito en Chivas?

De acuerdo con información del portal El Futbolero y Nación Futbol México, la directiva de Chivas estaría analizando la opción de Robert Dante Siboldi como posible reemplazo de Gabriel Milito en caso de que las cosas no vayan a buen puerto con Chivas en este cierre de temporada.

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De hecho, Nación Futbol sostiene que, de concretarse esta posibilidad, Chivas estaría dispuesto a entregar al técnico entre 1.8 y 2 millones de dólares por temporada; es decir, menos de lo que el uruguayo ganó en su etapa en Tigres, equipo al que llegó después de llevar a Cruz Azul a las semifinales del Apertura 2021.

Cabe mencionar, sin embargo, que luce complicado que la directiva de Chivas haga un cambio de esta envergadura considerando que con Gabriel Milito han llegado a cuartos de final y semifinales en el pasado, por lo que habría confianza plena en el argentino, al menos, hasta el resto de la temporada.

¿Cuáles son los partidos que le quedan a Chivas en el Apertura 2026?

  • Jornada 11: Atlas vs Chivas.
  • Jornada 12: Chivas vs Tigres.
  • Jornada 13: Chivas vs Necaxa.
  • Jornada 14: Rayados vs Chivas.
  • Jornada 15: Chivas vs Atlante.
  • Jornada 16: León vs Chivas.
  • Jornada 17: Chivas vs Cruz Azul.
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