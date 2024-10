Jugador de Pumas reclama ausencia de Julio González en la Selección

Desde el interior de los Pumas, no cayó bien la noticia del regreso de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana, porque ello significó la exclusión del guardameta auriazul, Julio González.

En entrevista con Azteca Deportes, Robert Ergas manifestó su inconformidad por la omisión de su compañero y enunció que un posible regreso será también consecuencia de lo que el conjunto universitario realice como grupo.

Te puede interesar: Robert Ergas: “Estoy en el equipo más grande de México”

Javier Aguirre revela que intentará darle minutos a todos los convocados

“Así como nos alegramos por el ‘Chino’ (Huerta), por Memo (Martínez) o por los jóvenes que fueron a la 23 a la 18 y demás, le damos para adelante y también somos los que vamos a acompañar a Julio full. Somos conscientes de que, teniendo una gran campaña y siendo sólidos defensivamente, él va a seguir teniendo el nivel y va a tener de nuevo la oportunidad”, declaró.

Los números de Julio González con la Selección Mexicana

El futbolista de 26 años de edad sustentó su opinión al recordar que la labor de Julio fue positiva en su más reciente convocatoria al combinado nacional.

“Julio es un gran arquero, evidentemente, y hay que recordar que fue el arquero titular de la Copa América, con buen trabajo. (Claro) que te debe de doler, molestar y decir ‘pucha’, quiero estar, ¿qué me falta?’ Seguramente (no desistirá), porque si no, tiene que dejar de atajar, dejar el futbol e irse con la familia tranquilo; si hay un jugador de futbol al que le da igual estar en la selección, hay algo que está mal”, analizó.

Congruente con lo anterior, el propio Ergas levantó la mano para vestir la camiseta de ‘la garra charrúa’, bajo el mando de Marcelo Bielsa, una vez que se presente la oportunidad.

“Sin lugar a dudas, tengo como foco lo de ir a Selección, más ahora que estoy, por suerte, teniendo más continuidad y minutos; también nos estamos metiendo en la pelea por el título y eso sin duda te abre una posibilidad de visibilidad. Además, ha habido muchísimas lesiones en la Selección uruguaya en mi posición”, finalizó.

Te puede interesar: Pumas se propone convertirse en la mejor defensa del Apertura 2024