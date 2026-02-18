CONFIRMADO: Jugador de Chivas se identifica como Therian
Ha llegado la tendencia de Therian al futbol mexicano pues un futbolista de Chivas aseguró que todo el equipo forma parte de la comunidad
Ha llegado al futbol mexicano la tendencia de Therian pues Roberto Alvarado, futbolista de Chivas, confirmó en las redes sociales del rebaño que todo los jugadores del equipo se identifican como Therian.
El comentario de el Piojo causó varias risas entre los presentes, pero el futbolista se mantuvo serio y aseguró que el equipo es parte de la comunicad pues en sus palabras destacó que "Son unos perros para jugar".
"Un dato curioso, todos los de las Chivas son Therian porque son unos perros para jugar".
¿Qué es ser Therian?
Therian es una de las tendencias que se encuentra en las redes sociales y que se ha convertido en una nueva comunidad. El nombre deriva de los vocablos griegos therion —traducido como "bestia" o "animal salvaje"— y anthropos —"ser humano"—.
En las redes sociales se ha definido que Therian son las personas que afirman sentir una conexión o se identifican con un animal específico.
Las redes sociales se han llenado de videos y memes sobre los Therian, una subcultura que ha ganado popularidad en los últimos días.
Así reaccionó la afición de Chivas
Al comentario de Roberto de Alvarado, los aficiondos lo tomaron con mucho humor, cariño y aceptación. Varios detallaron que estaba en lo correcto con su comentario, mientras que otro sector lo tomó con un buen humor.
