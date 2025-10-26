¿Quién fue el hombre que sostuvo a Maradona en el momento más importante de su vida?

Los aficionados al futbol evidentemente saben quién es Maradona y reconocen aquella postal donde el ídolo era cargado en hombros para celebrar su campeonato Mundial con Argentina. Por ello, muchos se dieron a la tarea de reconocer a Roberto Cejas, quien fue el que lo cargó para así dar el paseo de la gloria en la cancha del Estadio Azteca. Hoy que ambos ya no están en este plano, es momento de recordar esta particular historia.

¿Quién es Roberto Cejas, el hombre que cargó en sus hombros a Maradona?

Argentina se coronó campeona del mundo en México 1986 tras vencer 3-2 a la Alemania Federal de aquellos años. Y una de los recuerdos más icónicos que se tienen es al Diego siendo levantado en hombros para pasear por el mítico pasto del Coloso de Santa Úrsula. Pero quien lo cargó ese 29 de junio de 1986 recién falleció este 20 de octubre de 2025.

Roberto Cejas murió a los 68 años, hombre santafecino que pasó a la historia por concretar un viaje a México sin boleto en su posesión, exclusivamente para ese partido. Él mismo relató que se las ingenió para entrar al estadio y cuando se pitó el final entró a la cancha para que en un momento determinado levantara hasta el cielo al Diego eterno, como él mismo le llamaba a su ídolo.

¿Cómo se dio ese momento en el que Roberto Cejas levantó a Maradona?

Contada parte de la historia de Roberto, se entiende que nada estaba planeado. él se metió al campo y veía a todos celebrar como podía, pero en un momento determinado, en el área chica de una de las porterías se cruzó con Diego y la magia sucedió: “De repente quedé de frente a él y con la mirada me dijo levántame. Fue un segundo y ya lo tenía en andas”.

Según sus propias palabras, Cejas le pidió uno de sus botines, sin embargo el capitán dijo que esas ya tenían dueño, pues se los daría a su madre. En el 2014 estos dos personajes se reencontraron y recordaron un momento que representó mucho para el aficionado argentino, que hoy ya no tiene a ninguno de los dos en este plano.