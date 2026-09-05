Rodolfo Pizarro y el día que no fichó por un histórico de Argentina por culpa de un perro

Rodolfo Pizarro, hoy jugador de los Tuzos del Pachuca, vivió uno de los momentos más curiosos en la historia reciente del balompié azteca pues, contra todos los pronósticos, no pudo concretar su llegada a un club histórico de la primera división de Argentina por “culpa” de un perro.

cruz azul

Surgido de Pachuca, pero con grandes momentos en equipos como Chivas y Rayados de Monterrey, la realidad es que hoy en día Rodolfo Pizarro está viviendo sus últimos momentos como futbolista profesional en el cuadro hidalguense, club al que no pudo haber llegado si su fichaje en Argentina se hubiese concretado.

¿Cómo fue que Rodolfo Pizarro no llegó a la Liga de Argentina por “culpa” de un perro?

Fue a mediados del 2023 cuando Rodolfo Pizarro confirmó su llegada al AEK Atenas de Grecia, club en el que estuvo durante una temporada hasta antes de su vuelta a la Liga BBVA MX con el Mazatlán. Sin embargo, fue previo a este arribo que el mediocampista tuvo la oportunidad de llegar al Banfield.

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el tipo de la foto es el mexicano rodolfo pizarro y se cayó su llegada a Banfield POR UN PERRO.@CLMerlo contó que iba a terminar su contrato con el AEK de Atenas y ya tenía todo arreglado con el club.



el trato terminó por caerse porque el repre exigió asientos en primera y un… pic.twitter.com/O4QLNoVsgG — J Ladrón (@jladron21) November 7, 2025

El equipo de la primera división de Argentina vio en Rodolfo Pizarro un elemento interesante de tres cuartos del campo en adelante, por lo que buscó ficharlo tras su paso por Grecia. No obstante, y pese a llegar a un acuerdo, las conversaciones no llegaron a buen puerto por una situación atípica.

Todo se complicó cuando el representante de Rodolfo Pizarro solicitó a la directiva del Banfield que consiguiera un asiento exclusivo en primera clase para su perro. La directiva sudamericana consideró esta exigencia como irrisoria, por lo que, de acuerdo con algunos reportes, las mismas excedían las posibilidades económicas y políticas del club, por lo que se canceló la incorporación del mexicano a este cuadro.

¿Cómo reaccionó Rodolfo Pizarro a esta situación?

Extraoficialmente se sabe que Rodolfo Pizarro tenía desconocimiento pleno de las exigencias que su representante habría puesto sobre la mesa, por lo que el mexicano tomó la decisión de volver a la Liga BBVA MX, misma en donde hoy se encuentra con los Tuzos a sus 32 años.