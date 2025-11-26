Vale casi 100 millones, es odiado por muchos fanáticos pero buscará revancha con Cruz Azul en Liguilla

Esta semana se llevarán a cabo los juegos de cuartos de final correspondientes a la Liguilla del futbol mexicano. La llave que acapara por completo las miradas es la que enfrentará a Chivas y Cruz Azul, por lo que un elemento celeste buscará revancha luego de lo vivido en temporadas pasadas.

Pese a ser uno de los mejores jugadores en su posición en los últimos torneos, es una realidad que Rodolfo Rotondi tiene una deuda pendiente con la afición de Cruz Azul luego de los errores protagonizados en instancias definitivas en Liguilla. ¿Podrá cambiar esta situación a su favor?

¿Por qué Rodolfo Rotondi buscará revancha con Cruz Azul en el Apertura 2025?

Desde su llegada a Cruz Azul en julio del 2022, Rodolfo Rotondi se ha convertido en uno de los mejores jugadores del club en cuanto a goles y asistencias se refiere; sin embargo, también es una realidad que se le recuerda por dos errores puntuales que ha tenido en fases definitivas y ante el América, el odiado rival de los celestes.

La primera llegó hace tres temporadas, cuando tras una polémica falta dentro del área chica se generó un penal para el América que, a la postre, terminaría en el campeonato por encima de Cruz Azul. La segunda se dio una temporada después, cuando Rotondi volvió a cometer penal luego de que los cementeros habían igualado el marcador a 3 tantos gracias a un auténtico golazo de Amaury Morales.

Estos episodios hacen que Rodolfo Rotondi, valuado en poco menos de 100 millones de pesos, tenga una deuda pendiente con la afición de Cruz Azul, misma que buscará saldar a partir de ahora cuando se enfrente a Chivas en los cuartos de final del Apertura 2025.

¿Rotondi se recuperó de su lesión y estará disponible para enfrentar a Chivas?

Cabe mencionar que Rodolfo Rotondi se perdió los últimos duelos con la institución cementera luego de una pequeña lesión que sufrió, por lo que el carrilero por izquierda fue Omar Campos. No obstante, todo parece indicar que el argentino ya se encuentra recuperado, por lo que sería parte del XI inicial de Nicolás Larcamón.