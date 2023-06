Rodrigo Pacheco recuerda cómo llegó a ser el número 1 mundial

Han pasado más de diez años cuando Rodrigo Pacheco empezó a tomar clases formales de este deporte y ahora el mexicano puede presumir que fue el número 1 mundial en el tenis juvenil.

El tenista de 18 años de edad viene de llegar a la final de dobles juveniles de Roland Garros junto a su compañero Yaroslav Denim y posteriormente coronarse para capitalizar el gran momento que vive el originario de Mérida, Yucatán.

“Yo empecé a jugar tenis por mi papá, desde pequeño me inscribió a las clases, cuando era chico no me gustaba tanto, pero como a los siete años en mi primer torneo, me encantó el sentimiento de competencia”, contó en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Así comenzaron las andanzas de Pacheco en el mundo del tenis

Rodrigo Pacheco desde sus 10 años de edad comenzó a destacar como el mejor tenista infantil de México y desde los once conoció a su actual entrenador que lo ha llevado a la cumbre de la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés).

“Me he mantenido jugando mucho a buen nivel, por lo que también ya empecé con mi circuito profesional y ya obtuve dos partidos a nivel challenger”, declaró el mexicano.

El joven tenista azteca reveló que de los aspectos más complicados es la separación que ha tenido con sus padres a lo largo de su incipiente trayectoria.

“La primera vez que ellos me dejaron viajar solo nadie lo podía creer, recuerdo que a los ocho años viajé solo con mi entrenador por dos semanas, lo cual no muchos papás dejarían a sus hijos, pero había mucha confianza”, confesó.

Sin embargo, estas experiencias le han servido al yucateco para tener una humildad y sabiduría para no quitar los pies de la tierra, ante los recientes éxitos que lo colocaron en el primer lugar del ranking ITF Junior.

“Como a los 14 o 15 años un día me solté y lo sufrí mucho, entonces regresé a mi casa y extrañaba mucho a mis papás a mis amigos, sentía que dejaba mucho tiempo jugando tenis y no le daba importancia a lo demás, me volví una persona muy solitaria y eso lo sufrí”, reconoció.

Por ahora el joven tenista se prepara para otro mes por Europa, con dos torneos más a nivel profesional en arcilla y después la temporada en pasto, la cual jugará por segunda vez en su carrera.