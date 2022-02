Rodrigo Pacheco: La promesa del tenis mexicano que jugará en Acapulco

A días de que comience el Abierto Mexicano de Tenis, el mexicano Rodrigo Pacheco se prepara para dar su mejor versión para la clasificación y quedarse en el rol inicial de este certamen. Aquí sus declaraciones.

¿Podremos ver algún día a Federer en Acapulco? Zurutuza responde

Rodrigo Pacheco es la esperanza de México en el tenis, desde hace más de dos décadas no hay ningún representante de nuestro país dentro del Top 100 de la ATP en singles y con tan solo 16 años, el yucateco levanta la mano para serlo.

Arrancó el 2022 disputando por primera vez en su trayectoria una Grand Slam Jr, fue el Abierto de Australia donde su participación concluyó en los cuartos de final al haber sido derrotado por el número 3 del mundo Pedro Vallejo.

“Cuando yo llegue a Australia sentí una emoción impresionante de jugar un partido en el mismo lugar que los tenistas profesionales y competir en las mismas canchas que ellos. Lo único que yo podía hacer era vivir y disfrutar el momento y pues ya empezó el torneo y logré alcanzar los cuartos de final estoy muy feliz, porque alcazar los cuartos de final en un Grand Slam, uno de los torneos más difíciles del año a nivel mundial y juvenil. Y pues a seguir entrenando porque quiero más buenos resultados.”

“Intentaré meterme entre los primeros 10 y poco a poco y para el siguiente año, ojalá en mi ultimo año de 18 estar a ver si logro el numero 1 del mundo”.

Actualmente está en la posición numero 14 del ranking mundial juvenil y por estar en esta posición recibió una “Wild Card” para participar en el Abierto de Acapulco. Primero tendrá que jugar dos rondas de clasificación para acceder al rol principal donde se encuentran tenistas de la talla de Rafael Nadal, Medvedev, Zverev, Tsitsipas entre otros que están dentro del top 10 de la ATP.

“Después de mis resultados del año pasado y como me subieron en el ranking me ofrecieron la invitación para jugar el Abierto Mexicano y pues obviamente dije que sí. Porque pues que padre poder competir contra los profesionales y de tan alto nivel y pues sí, sí estoy muy emocionado por debutar y pues más que nada que es en casa”.

“Es una oportunidad que no puedo desperdiciar, no puedo decir que no y voy a dar lo mejor de mí, yo se que es un nivel donde puede que todavía no esté a ese nivel pero yo sé que si juego muy buen tenis les puedo dar batalla”.

“Jugar en Qualy es jugar contra alguien que es #70 en ATP, o sea ya son jugadores que juegan muy bien. A mí me encantaría dar un muy buen partido en qualy e inclusive ganar un partido, si ganó ya gané mucho porque para un niño de mi edad nadie lo ha hecho hasta ahorita”.

Te podría interesar: Djokovic no se vacunará

Buscará destacar en Acapulco

El sábado será el primer partido de clasificación que juegue Rodrigo ya que el torneo arranca el próximo 21 de febrero.

También Pacheco nos platica si siente presión al ser considerado el futuro de México en el deporte blanco.

“Cuando juego sí siento presión de que todos quieren que yo gane y sino gano pues a lo mejor se decepcionan, pero a veces lo veo como una motivación porque si ellos creen en mí es por algo, por algo que ven en mí. “

La ilusión de poder compartir la cancha con Rafael Nadal su ídolo desde temprana edad y eso lo motiva a estar en Acapulco.

“Desde que empece a jugar tenis solo quería ser como Rafa Nadal, me gustaba mucho y eran los únicos partidos que yo veía. Lo quiero ver y decirle que es mi ídolo”.

Todo el éxito para Rodrigo Pacheco en su clasificación al Abierto Mexicano de Tenis, todo México está contigo.