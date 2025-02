El mexicano Rodrigo Pacheco avanza a cuartos de final en Acapulco

Rodrigo Pacheco sigue haciendo historia en Acapulco. El mexicano avanza a los cuartos de final por el retiro de Casper Ruud debido a un virus estomacal. Hoy, definirá su pase a las semifinales contra Davidovich Fokina. Será el primer mexicano en cuartos de final de un torneo ATP desde 1998.

Rodrigo Pacheco hace historia en Acapulco

El mexicano alcanzó su primer victoria a nivel ATP y ahora enfrentará a Davidovich Fokina para intentar pasar a semifinales

“No tengo palabras para describir lo que siento. Mi estómago está lleno de mariposas, todo fue muy rápido, pero sobre todo, el apoyo del público mexicano fue increíble. Sentí cómo me respaldaron desde el primer punto hasta el último. Estoy muy feliz de lograr algo tan grande en casa”, fueron las palabras del tenista local en su última conferencia de prensa.

Desde el 2011 que un mexicano no lograba lo de Pacheco

Pasó más de una década para que una raqueta nacional lograra una victoria en singles en Acapulco.

“Me intentaba mantener jugando punto por punto, no pensar en lo que venía. Sabía que tenía que ser agresivo si quería ganar y eso me ayudó a estar tranquilo. Si soy sincero, para mí, de aquí en adelante todo es ganancia. Me va a servir para toda mi carrera y para todo el año por delante”, sentenció la raqueta mexicana.

Rodrigo Pacheco continúa en crecimiento y podría dar una grata sorpresa en suelo acapulqueño en esta nueva edición del Abierto Mexicano de Tenis.

