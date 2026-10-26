La frase de Roger Federer que lo hizo una leyenda del tenis: “La perfección es imposible. La mayoría de las veces no se trata de tener un don, sino de determinación”

Roger Federer es, considerado por muchos expertos en la materia, uno de los mejores tenistas en la historia de este deporte, y para muestra de ello están los títulos tanto individuales como colectivos que logró a lo largo de sus años como profesional y activo en esta disciplina.

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Sin embargo, una de las cosas que destacan a Roger Federer es el hecho de haber dejado varias declaraciones realmente interesantes que, hoy en día, se mantienen vigentes por la personalidad que entrega en cada una de ellas, sobresaliendo una que habla de su etapa como deportista.

La frase de Roger Federer con la que desecha la perfección en el deporte

Fue durante una graduación en Dartmouth en el año 2024 en donde Roger Federer concedió algunas declaraciones que se volvieron tendencia en redes sociales y que, hoy en día, se han vuelto a recordar gracias a la relevancia deportiva y social que sus palabras tienen en sus seguidores.

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Durante su participación, Roger Federer habló sobre los mitos que existen dentro de la perfección en el mundo del tenis y del deporte en general. Para ello, concedió una declaración en donde el atleta le da mucha importancia a la determinación y al sentido de resiliencia que un profesional debe tener, más allá de cualquier don con el que pudo haber nacido:

“La perfección no existe, es imposible. Hay que aprender a superar los momentos más difíciles. La mayoría de las veces no se trata de tener un don, sino de mantener cierta determinación”, explicó.

¿Cuáles son los logros que Roger Federer alcanzó como profesional?

Durante su etapa como profesional Roger Federer tuvo la fortuna de conquistar un total de 103 títulos ATP, mismo que lo convierte en el segundo con más títulos en la era abierta del tenis. Además, también logró obtener el Oro durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, así como la Plata en individual en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.