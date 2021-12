Delantero del América pide salir del club para ir a Boca Juniors

Las cosas dentro del América no están de todo bien. La eliminación ante los Pumas en los Cuartos de Final, dejaron temas sensibles en el vestidor de las Águilas, pues para ellos fue muy sorpresivo e incluso doloroso luego de ser líderes indiscutibles durante todo el torneo.

Después del resultado adverso llegaron las condiciones. Santiago Solari no seguirá más como entrenador del América si el próximo torneo no queda campeón. Para esto el entrenador argentino pidió un volante por derecha, pero lo que no sabía es que puede presentar una baja muy imporante.

Desde el arribo de Solari como dirigente de los de Coapa, hubo un jugador que destacó y le resultó. Se trata de Roger Martínez, quien con el “Piojo” Herrera vio mermada su participación en el futbol de nuestro país, pero vivió un resurgir. Este torneo sumó 15 partidos, ocho como titular y consiguió tres tantos en 827 minutos, y fue muy productivo con en el trabajo de grupo.

Roger Martínez podría salir a Boca Juniors

Desde antes de que iniciara el torneo, Boca Juniors se ha acercado varias a veces a hablar con el América para poderse hacer de los servicios del delantero colombiano. Incluso el vicepresidente del club argentino, Juan Román Riquelme, confesó sus intenciones, pero el tema económico los ha detenido, pues Martínez vale cerca de $10 millones de dólares.

Sumado a esto, el salario del jugador sería otro toma imporante, ya que sería decisión del atacante, porque sin duda tendría que bajar su sueldo.

De aquí a que llegan a un acuerdo, Roger Martínez tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y a menos que llegue una oferta “jugoza” por el delantero, América y Solario no lo dejarán ir.