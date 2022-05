Rolando Romero asegura que Pitbull Cruz venció a Gervonta

El boxeador Rolando Romero revivió la pelea entre Gervonta Davis y PItbull Cruz de diciembre del 2021 que se decantó para “Tank”, aunque Romero aseguró que en esa pelea el que ganó fue el mexicano.

La división de los ligeros es una de alta intensidad en la actualidad, por la cantidad de calidad que existe y por las polémicas declaraciones que surgen. Ocurre con Romero, Davis, García, Pitbull Cruz y otros y eso la convierte en una categoría con atractivo.

El próximo 28 de mayo, se mide Rolando Romero, invicto en 14 peleas ante el campeón de la AMB en las 135 libras, Gervonta Davis , en pelea por su título Mundial y en la que además expone su marca inmaculada con 26 victorias, siendo 24 de estar por la vía del nocaut.

Calienta Romero la pelea acotando que Pitbull Cruz le ganó a Davis

En un día de medios abriendo las puertas del gimnasio, Rolando Romero aseguró que tiene todo para vencer a su rival de la siguiente semana, afirmando que inclusive el mexicano Pitbull Cruz le ganó.

“Yo pensé que Isaac Cruz derrotó a Gervonta Davis. Esa pelea de diciembre demostró su vulnerabilidad. Él le teme a los boxeadores que golpean verdaderamente fuerte”, indicó Romero.

El duelo ocurrió el 5 de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles, en un pleito que llegó con poco tiempo de anticipación para Pitbull Cruz, pero en la que conectó a Davis, lo preocupó y lo llevó hasta los 12 rounds, donde se dio un triunfo por decisión unánime para Gervonta.

El resultado en realidad causó polémica porque para Davis fue una enorme sorpresa no poder noquear y dejó ciertas dudas ante un Pitbull Cruz de calidad pero que llegaba como el menos favorito.

Romero asegura que él sí noqueará a Gervonta Davis

“No tengo ningún mensaje para darle a Davis, solo estos puños. Un round. Lo voy a noquear. Si digo que lo haré, entonces lo voy a hacer. Será noqueado por el primer golpe que se coma. Él se va a topar con algo. Siempre me siento bien antes de pelear. ‘Tank’ no me cae bien como persona, y yo creo que él se va a comer una paliza en esta pelea”, indicó un decidido Rolando Romero.