Juega en México y le dijo que no al Santos de Brasil

Se trata de Rómulo Zwarg, quien reveló que existieron acercamientos para salir del club regiomontano, pero optaron por rechazar lo que parecía ser una oferta millonaria debido a que pretende mantenerse por más tiempo con los ‘Felinos’.

“Creo que eso es una motivación para todos los jugadores que reciben sondeos de otros equipos. Saben que hacen un buen trabajo y pienso que mi gran motivación para seguir haciendo eso es estar jugando acá”, expresó este viernes 5 de septiembre en conferencia de prensa.

Rómulo busca consolidarse en Tigres

De acuerdo a algunas versiones, el club paulista presentó una oferta formal cercana a los 5.5 millones de dólares, aunque otros medios manejaron unos 6 millones por el jugador de Tigres, buscando reforzar su plantilla de cara al Brasileirao y la Copa Sudamericana.

“Quiero estar acá en Tigres, mi mayor motivación es estar siempre jugando al 100 para renovar mi contrato por un tiempo más. Y mi motivación más grande es continuar un buen tiempo acá, hacer un gran trabajo para mí equipo y mis compañeros en cancha”, añadió Rómulo.

Zwarg, de 23 años, llegó a Tigres en enero de 2025 procedente del Internacional de Porto Alegre.

Guido lo cambió de posición

Aunque inicialmente fue contratado como mediocampista de contención, el técnico Guido Pizarro lo reconvirtió en defensa central, posición en la que ha brillado durante el torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup.

“Creo que Guido miró unas cualidades en mí que son de contención, más de robar la pelota, que pudiera ser una salida más de ayudar a Gorri y Brunetta que ahora están ahí y no me molesta”, respondió acerca de este nuevo rol que tiene.

El futbolista brasileño señaló que anteriormente ya había disputado algunos encuentros en esa posición de la zaga durante su paso por la Primera División de Chile.

“Pude jugar de lateral derecho y pude tener mucha noción de la salida de línea, las coberturas. Entonces tuve una buena base para hacer eso y al lado de Purata que habla mucho en la cancha, sabe y puede ayudar mucho en eso”, opinó.

