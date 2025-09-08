deportes
Ángela Aguilar le va a este equipo de la Liga BBVA MX y ya hay muchos mexicanos molestos

Ángela Aguilar es una apasionada de la música y el futbol y tiene un equipo favorito en la Liga BBVA MX

Ángela Aguilar es fiel seguidora del América como su papá.
Foto: Instagram y Canva
Ángela Aguilar es fiel seguidora del América como su papá.
Antonio Hernández
Liga MX
El Club América es uno de los equipos más poderosos del continente. En la Liga BBVA MX es el más ganador y para sus aficionados el más grande. Los seguidores azulcremas aparecen en todos lados, sin importar si son artistas, actrices, cantantes, músicos, abogados, arquitectos o a lo que se dediquen. Una de sus aficionadas más fiel es Ángela Aguilar, quien no ha duda en ventilar su amor por los de Coapa. Este fin de semana los dirigidos por Jardine buscarán un triunfo más ante las Chivas. Algunos fans no está muy contentos de que la menor de los Aguilar le vaya a los Millonetas.

Ángela Aguilar trae la pasión por el América desde su familia. Su padre Pepe Aguilar también se ha declarado fanático de los azulcremas. En diversas ocasiones se pone la playera de los de Coapa en sus conciertos o va al estadio a apoyar a su equipo. El América perdió el fin de semana en partido amistoso. Este sábado encara el Clásico Nacional ante las Chivas. Ambos equipos llegan en diferentes circunstancias, pero con la misma idea de vencer al rival de toda la vida.

Ángela Aguilar Ventaneando
Ángela Aguilar Ventaneando

El esposo de Ángela, Christian Nodal, no le va al América

Ángela Aguilar no es la única que le apasiona el futbol. A su esposa Christian Nodal también le gusta ver los partidos de la Liga BBVA MX, pero él no le va al América. El cantante es aficionado de los Tigres. En diversas ocasiones ha sido visto con la casaca del equipo felino, lo que confirmó su lealtad al club. La conexión de los cantantes por el futbol es un punto de interés para los fans, quienes han elogiado la diversidad de pasiones entre la pareja.

En su momento en redes sociales, Ángela Aguilar entonó el himno del América y desde ahí se le conoció su afinidad por el club. La Princesa de la Música Ranchera como también es conocida, subió un video a sus cuentas personales con el himno de los azulcremas. También a su papá, Pepe Aguilar, se le ha visto insultar y gritarle a los fans de las Chivas.

Ángela ya ha entonado en diversas ocasiones en Himno Nacional de México en diferentes eventos deportivos. Hasta a acompañado al Canelo Álvarez en una de sus salidas triunfales.

Club América
