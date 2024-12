La figura del Barcelona que regresa a la convocatoria tras 5 meses de ausencia

Este martes 10 de diciembre del 2024, el conjunto del Barcelona dio a conocer una gran noticia para los seguidores ya que confirmó el regreso de una de las figuras del plantel luego de ausentarse por cinco meses recuperándose de una lesión.

Se trata del defensa central uruguayo Ronald Araujo. El defensor recibió el alta médica este martes y fue convocado para el partido que disputará el equipo culé ante el Borussia Dortmund en la Champions League. Siendo el último encuentro del año en la competición.

Araujo se lesionó en un partido con su selección en la Copa América y fue intervenido a finales de julio de una lesión en el tendón del isquiotibial en Turku (Finlandia) por el cirujano Lasse Lempainen. Por lo que después de meses de recuperación se encuentra en buen estado y podría tener minutos.

Ahora Hansi Flick tendrá una opción más en la zona baja del equipo. Es importante mencionar que Ronald fue un jugador clave en la temporada pasada, evitando en varias ocasiones jugadas de peligro del rival y mostrando su liderazgo. Es un defensor alto, rápido y con gran salida de balón.

La convocatoria de Barcelona vs Borussia Dortmund

La lista de convocados está formada por Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Gavi, Ferran, Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Fermín López, Marc Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, Dani Olmo, F. de Jong, Jules Koundé, Eric Garcia, Szczesny, Astralaga, Héctor Fort y Gerard Martín.

🚨 Hansi Flick’s squad for the trip to Dortmund! pic.twitter.com/5EcTOzFGTl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2024