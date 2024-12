Manchester City bajo la lupa: Aumentan los cargos por irregularidades financieras

El drama que envuelve al Manchester City continúa escalando. Los Citizens se encuentran en el ojo del huracán tras el aumento de los cargos en su contra por supuestas irregularidades financieras.

El Manchester City enfrenta una situación complicada con 130 cargos de irregularidades financieras presentados por la Premier League. Originalmente, en febrero de 2023, el club inglés fue acusado de 115 irregularidades, pero recientemente se incrementaron a 130 debido a errores en la documentación inicial.

¿Qué se les acusa al Manchester City?

El club ha sido acusado de no proporcionar información financiera precisa entre 2009 y 2018, no detallar correctamente los pagos a jugadores y entrenadores en el mismo periodo, incumplir las reglas financieras de la UEFA entre 2013 y 2018, no cumplir con el ‘fair play’ financiero de la Premier entre 2015 y 2018, y no haber cooperado con la investigación de la Premier desde 2018.

El Juicio y sus consecuencias para los Citizens

El juicio comenzó en septiembre y finalizó recientemente, con un veredicto esperado para 2025. Sin embargo, este puede demorarse si alguna de las partes apela la decisión. Las sanciones potenciales para el Manchester City incluyen la pérdida de puntos, el descenso de categoría o una multa económica. En 2019, la UEFA sancionó al club con dos años sin competir en Europa, aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo la sanción a una multa financiera.

Defensa del Manchester City

Desde el inicio del caso, el Manchester City ha defendido su inocencia. El entrenador Pep Guardiola y otros miembros del club han expresado su confianza en que serán absueltos de todas las acusaciones.

Impacto en el Club y en la Premier League

El Manchester City ha sido uno de los equipos más exitosos en la Premier League en los últimos años, ganando múltiples títulos de liga y el campeonato de la UEFA Champions League en 2023. Sin embargo, estas acusaciones han puesto en duda su dominio y han generado controversia en el mundo del futbol.

El caso del Manchester City es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la ética financiera en el deporte profesional. La decisión del veredicto en 2025 será crucial no solo para el club, sino también para la integridad de la Premier League y la UEFA. Mientras tanto, los aficionados y los observadores del futbol seguirán atentos a los desarrollos de este caso tan significativo.