Rosana Parra, entrenadora personal: “A mis 55 años entreno cinco días, pero lo que antes te funcionaba quizás ya no encaja”

El ejercicio diario debe adaptarse a las diferentes etapas de la vida debido a los cambios naturales que experimenta el cuerpo con el paso de los años, pero también a nuestra rutina que podría reducir nuestro tiempo de gimnasio, por lo que la entrenadora personal Rosana Parra ha compartido su entrenamiento semana que a sus 55 años se resume a 30 minutos diarios, cinco veces a la semana.

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Rosana Parra: "Lo que antes te funcionaba quizás ya no"

Rosana Parra, entrenadora personal, ajusta las sesiones a solo 30 minutos para encajar hasta en las agendas más apretadas, principalmente de mujeres que han entrado en la menopausia y comparte sus experiencias a través de sus redes sociales.

"A mis 55 años entreno cinco días a la semana. Y no, no me paso horas en el gimnasio", señala Parra, quien agrega que "no es falta de fuerza de voluntad. Es que lo que antes te funcionaba quizás ya no encaja con lo que tu cuerpo necesita ahora".

La experta combina una rutina de tres días de entrenamiento de fuerza con dos sesiones de HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad), lo que permite alternar diferentes estímulos sin pasar horas en el gimnasio.

Y es que, de acuerdo con Parra, después de los 40 las mujeres comienzan a notar que la grasa se acumula con mayor facilidad en zonas del abdomen y es más complicado deshacerse de ella, a pesar de que han seguido una vida saludable durante gran parte de su vida.

Esta podría ser la señal de que lo que antes te funcionaba ahora ya no y de que es necesario revisar la rutina de entrenamiento, la alimentación e incluso el descanso, como Parra lo resume.

Rutina de entrenamiento de Rosana Parra para mujeres mayores de 55 años

Día 1: HIIT de cuerpo completo

Enfocada en la activación del cuerpo mediante trabajo muscular y movimiento cardiovascular con tres rondas de 30 segundos y 20 segundos de descanso

Saltos de tijera

Sentadillas

Zancadas alternas

Remo con mancuernas

Press de hombros

Curl de bíceps

Día 2: HIIT para abdomen

Ejercicios que combina estabilidad y movimiento para fortalecer el core con tres rondas de 30 segundos y 20 segundos de descanso.

Escaladoras

Elevaciones de pierna

Bicicleta abdominal

Giros rusos con mancuerna

Plancha abdominal

Plancha lateral

Día 3: Glúteo y femorales

Trabajo para la cadena posterior, glúteos e isquiotibiales con tres series de 12 a 15 repeticiones.

Empuje de cadera

Peso muerto rumano

Zancada búlgara

Sentadilla sumo

Patada de glúteo con mancuernas

Elevación de cadera a una pierna

Día 4: Brazos y hombros

Enfocada en fortalecer el tres superior con tres series de 10 a 12 repeticiones.

Press de hombros

Elevaciones laterales

Curl de bíceps

Curl de martillo

Extensión de tríceps

Fondos en silla

Día 5: Entrenamiento de fuerza de cuerpo completo

Ejercicios para trabajar distintos grupos musculares con tres sesiones de 10 a 12 repeticiones

Sentadilla con mancuerna al pecho

Peso muerto rumano

Remo a una mano

Press de pecho en el suelo

Zancada atrás con curl de bíceps

Plancha con toque de hombro

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