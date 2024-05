Sambueza: “A Cruz Azul le pueden pesar los fantasmas ante América”

El ex futbolista argentino, quien fuera parte de las Águilas en la histórica remontada que tuvieron ante la Máquina en la final de hace once años, aseguró que es imposible no pensar en el historial tan favorable que tienen los azulcremas ante los cementeros en duelos de Liguilla.

‘Sambu’ no descarta que a alguno de los pupilos de Martín Anselmi se le pueden aparecer estos “fantasmas” para estos dos partidos que definirán al monarca del Clausura 2024.

“Es algo a tener en cuenta, es decir, si soy jugador de Cruz Azul y juego con la historia en la cabeza, digo ‘no tengo chance, tanta mala suerte voy a tener’, pero bueno esta es otra final, es futbol, pero si salen pensando en eso, no tienen chance, es muy mental el tema”, reconoció en entrevista con Azteca Deportes.

Las finales que América le ha ganado a Cruz Azul

Cabe señalar que las Águilas han ganado las últimas cinco eliminatorias de liga que han enfrentado ante la Máquina, incluyendo las finales del Clausura 2013 y del Apertura 2018.

Sambueza también señaló que puede pasar lo contrario en el conjunto azulcrema, en donde se sientan tan favoritos por esta hegemonía sobre los cementeros, que les cueste desconcentrarse.

“Si los jugadores del América salen en la cabeza con ‘les hemos ganado y hemos tenido la suerte como institución y otras camadas han salido como campeón ante este mismo rival, bueno nos toca a nosotros’, si salen por ahí con esa historia demasiado confiados les puede ir mal”, apuntó.

Rubens Sambueza todavía recuerda con orgullo la vez que en la final del Clausura 2013 se pudieron reponer de una desventaja de dos goles con un hombre menos en el partido de vuelta y aún así se llevaron el título ante Cruz Azul en la tanda de penaltis.

Para ‘Sambu’ será una final muy pareja

Para esta ocasión considera que ambos clubes llegan muy parejos a este enfrentamiento y reiteró que la clave para definir al campeón estará en lo que pase en las cabezas de los futbolistas.

“Nosotros con 10 hombres casi desde que arrancó el partido, intentamos, íbamos perdiendo y fuimos para adelante y lo ganamos, por eso repito que es mucho lo mental lo que se juega y creo que quién esté mejor mentalmente ganará la final, porque creo que los dos tiene muy buenos jugadores”, concluyó.

