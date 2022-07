Rut Castillo anunció su retiro de la gimnasia artística

Después de 25 años de carrera, Rut Castillo anunció su retiro de la gimnasta artística a un año de haber participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“El día de hoy quiero compartirles que he decidido ponerle fin a mi carrera deportiva, formalmente me retiro de la gimnasia de manera competitiva. Es una decisión que me llena de nostalgia, que me hace recordar toda mi trayectoria, pero lo decido contenta, satisfecha y muy agradecida con todos estos 25 años de carrera que he tenido en este hermoso deporte y muy agradecida con toda la gente que ha estado apoyándome”, compartió la deportista mexicana.

Castillo fue la primera gimnasta azteca en clasificar en la modalidad de rítmica a la mayor competición, los Juegos Olímpicos, sueño que cumplió al participar en la pasada cita veraniega de 2020.

🚨 COMUNICADO OFICIAL, a todo el público que me sigue, medios, patrocinadores, familia y amigos. Hoy es un día importante… pic.twitter.com/5QMhdFuQqm — Rut Castillo G. (@rutcastillog) July 5, 2022



De ahora en adelante, Castillo apoyará al deporte que practicó durante dos décadas desde otra trinchera. La mexicana tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y actualmente estudia Ciencias del Deporte, por lo que será parte de la formación de deportistas mexicanos con la Conade.

La última rutina de Rut Castillo

La última presentación de la deportista será el próximo 4 de diciembre dentro de la Gala Gimnástica, que se llevará a cabo en Guadalajara y en la que también se espera la participación de grandes estrellas nacionales e internacionales del deporte.

“Decidimos hacer está gala donde me presentaré con dos de mis rutinas que realicé en Tokio, además invitamos a varios atletas internaciones, lo cual me pone muy contenta”, comentó Rut Castillo en su video de despedida.

En la gala decembrina, habrá figuras como la bielorrusa Boryana Kaleyn, quien obtuvo el quinto lugar en los olímpicos de 2020; en cartelera estelar, también asistirá la gimnasta mexicana Alexa Moreno, quien logró el cuarto puesto en la pasada justa.

Tokio 2020 fue su mejor momento

Cerró dicho comunicado, asegurando que, en sus 25 años como gimnasta, su mejor momento fue cuando cumplió el sueño de clasificar a Tokio 2020. “Fue algo tan hermoso representar a mi país en unos Juegos Olímpicos y la verdad que yo me quedo con eso porque fui la primera mexicana en lograrlo, y eso de manera profesional fue un éxito”, finalizó.

