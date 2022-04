Ryan García y Emmanuel Tagoe, cerca de los golpes en evento público

El boxeador Ryan García y su rival de este sábado 9 de abril Emmanuel Tagoe, se encontraron en un entrenamiento abierto, en el cual estuvieron cerca de llegar a los golpes, lo que augura una semana intensa, faltando la conferencia de prensa, el pesaje y la pelea.

Ryan García vuelve tras 15 meses de ausencia de los encordados, en los que ha tenido un sinfín de cambios en su vida y en su trayectoria. Ahora, con más bravura que nunca, García encaró a su siguiente contrincante y por poco se enfrascan en un round 1.

Se sale de control evento con García y Tagoe

En el evento público, ambos pugilistas se subieron al ring y cuando parecía que todo iba a ser amistoso, comenzaron a intercambiar palabras que subieron de tono.

“Esto se acabó”, le dijo García a Tagoe en el encordando ante el asombro de los aficionados que esperaban un contacto que encendiera una riña.

Las declaraciones de Ryan García

Luego del momento en el que se encendieron los ánimos, Ryan sacó un posteo sobre lo ocurrido.

“Muy bien, está en llamas, estoy listo, las palabras al final del día son solo palabras, ¡pero el sábado por la noche veremos cuál es la verdad! Habló de mí por todo Internet y ahora es el momento de ver cómo es realmente”, dijo el boxeador de 23 años.

Ryan García se ha caracterizado por señalar y opinar sobre los posibles rivales y peleadores en la división de los ligeros, por lo que ocurra de ahora a los próximos días tendrá todos los reflectores.

Tagoe, confiado de derrotar a Ryan García

Por su parte, Emmanuel Tagoe se ha puesto a la par de García, con declaraciones candentes y una postura desafiante y polémica.

“Ryan sabe que me tiene miedo desde hace mucho tiempo. No sé la razón por la que (García no peleó conmigo). Pelearé con Ryan García. Él no peleó conmigo. Peleó con Luke Campbell. Después de eso, se sentó un año antes de decidirse a pelear conmigo. Creo que Ryan no tiene ninguna oportunidad y no trae nada a la mesa para mí. Creo que tiene miedo de mí. Por eso eligió a Luke Campbell”.