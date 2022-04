Ryan García revela cuándo inició su inestabilidad emocional

El boxeador Ryan García vuelve este sábado 9 de abril a pelear, y lo hace con pensamientos aterrizados una vez superado el problema emocional, del cual ahora se ha abierto a hablar, revelando lo que sentía y el momento en el cual surgió.

Ryan García, pugilista que es una de las caras en pesos ligeros, una categoría altamente competida, indicó en una reciente entrevista, que el año pasado, sintió que todo estaba contra él, sin embargo, ahora eso ha quedado atrás, esperando que lo vivido pueda aportar a quien esté en esa situación

Ryan García y sus problemas emocionales

El pugilista de 23 años de edad, comentó que todo se dio por el mes de marzo del 2021, lo cual lo hizo caer en una profunda depresión.

“Todo sucedió unas tres semanas después de la pelea con Campbell. Todo se me vino encima. Estaba perdido en mi cabeza y las palabras no pueden describir realmente cómo me sentía. Era como estar en un laberinto y no saber a dónde ir”, dijo Ryan García , quien ahora se permite tocar el tema, pues está enfocado en su carrera y en el compromiso de este sábado 9 de abril.

Ryan García, agregó que ahora la felicidad vive en él, pues superó la depresión, la cual pudo hasta cortar su carrera que es promisoria.

“Estoy feliz de estar aquí. Estoy agradecido, de verdad. No lo entendía. Lo tengo todo, me va muy bien”, alegó el pugilista quien se medirá ante el peligroso Emmanuel Tagoe.

Ryan García y su regreso al boxeo

La última pelea oficial de García fue el 2 de enero del 2021, enfrentando a Luke Campbell, a quien noqueó en el round 7 de 12, reyerta que además terminó con la carrera del británico.

En ese periodo, Ryan vivió depresión , se lesionó una de sus muñecas y paró en el quirófano; además anunció una contienda ante Pacquiao la cual nunca aceptó el filpino y recientemente, dejó al Canelo Team y entrenador Eddy Reynoso señalando una falta de compromiso de parte del entrenador hacia él.

Ese tema despertó polémica, en la cual Canelo afirmó que Ryan asistía a entrenar y luego se ausentaba sin motivo, y en ocasiones tampoco se preparaba como era la exigencia.