Ryan García responde y ataca a Canelo Álvarez y Mayweather

Ryan García, quien peleará este sábado 16 de julio ante Javier Fortuna, sigue encendiendo la polémica, pues el pugilista lanzó un nuevo ataque por partida doble, ya que su mensaje fue dirigido para Canelo Álvarez y Floyd Mayweather, donde incluso expresó su deseo por enfrentarlos.

El exmiembro de ‘Canelo Team’ no se guardó nada y arremetió en contra de Canelo y Mayweather, siguiendo con la lucha de declaraciones que se inició desde hace días, dejando en claro que ‘nadie puede callarlo’ y él seguirá hablando cuando quiera.

El ataque de Ryan García a Canelo y Mayweather

En entrevista con ‘FightHype’, el púgil fue cuestionado sobre las recientes declaraciones de Floyd Mayweather, donde el norteamericano le comentó que no puede criticar a Canelo ‘hasta que logre lo mismo que él’, donde ‘King Ry’ contestó lo siguiente.

“Necesitan que los Avengers (superhéroes de Marvel) me detengan, necesitan que los Avengers me impidan hablar. Podría ser Floyd, podría ser Canelo y agreguen a todos los GOAT que quieran, los necesitan todos. No pueden detenerme”, mencionó Ryan García.

Además de esto, le preguntaron a Ryan García quién sería su rival soñado en estos momentos, recordando que se ha mencionado en múltiples ocasiones a Devin Haney o Gervonta Davis, pero su respuesta sorprendió a miles de aficionados.

“El oponente de mis sueños, si tuviera que elegir, diría que Canelo Álvarez, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Esas serían las personas que quisiera”, dijo el pugilista.

Ryan García se medirá a Javier Fortuna este 16 de julio en una pelea que estaría obligado a ganar, ya que parte como favorito y, en caso de hacerlo, podrían abrírsele las puertas que tanto ha esperado, pues Gervonta Davis sería su prueba más dura por delante, pero de momento son especulaciones.