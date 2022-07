Javier Fortuna ataca a Ryan García; cuestiona su salud mental

Uno de los tiros más esperados del mes de julio se está calentando, ya que Ryan García y Javier Fortuna entraron en una lucha de declaraciones, pues el dominicano cree que su rival no tiene la habilidad para vencerlo, pero no sólo eso, sino que cuestionó su salud mental.

Ryan García ha estado envuelto en múltiples polémicas en los últimos días, donde una de las más grandes es con Canelo Álvarez, a quien criticó por el título que le ganó a Hatton, además de creer que Golovkin vencerá a Saúl.

Javier Fortuna calienta su pelea con Ryan García

En entrevista con ‘Boxingscene’, Javier Fortuna cuestionó la salud mental de Ryan García, declarando que realmente duda que tenga problemas, pero que sí es un ‘payaso’, pues cuando canceló su pelea hace un tiempo puso esta excusa.

“Creo que Ryan García no tiene ningún problema mental ni lo tenía en ese entonces. La misma semana que dijo que tenía esos problemas, lo vi con su novia haciendo payasadas. Más bien fue miedo”, mencionó Fortuna.

Por si esto fuera poco, Fortuna comentó que Ryan García ‘no tiene el talento para derrotarlo’, por lo que prevé que en unos días obtendrá una victoria ‘sencilla’, algo que provocó la respuesta del pugilista.

"Él no tiene la capacidad y el talento para vencerme. Espero que esté listo esta vez. Su velocidad no me apantalla y sé cómo contrarrestarlo, tengo la experiencia para hacerlo”, mencionó.

La respuesta de Ryan García al ataque de Fortuna

Como era de esperarse, y fiel a su estilo, Ryan García no se quedó callado y arremetió contra Fortuna, comentando que todo lo que dice es parte de uno ‘de sus sueños’.

“Y luego despertaste de ese maldito sueño tuyo”, escribió Ryan en una historia de Instagram, citando las palabras de Fortuna.