Ryan García ataca de nuevo y minimiza campeonato de Canelo Álvarez

La lucha de declaraciones continúa por parte de Ryan García, pues luego de creer que Gennady Golovkin derrotará a Saúl Álvarez el próximo 17 de mayo, y provocar la reacción del campeón mexicano, el exmiembro de ‘Canelo Team’ atacó de nuevo y ahora minimizó uno de sus títulos.

Ryan García se separó de ‘Canelo Team’ hace un tiempo y pese a que ha seguido en activo dentro del boxeo, no ha logrado concretar alguna pelea de las que ‘promete’, pues aunque ya retó a boxeadores como Gervonta Davis, no pasa de palabras.

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

Ryan García lanzó nuevo ataque a Canelo Álvarez

En entrevista para el canal de YouTube ‘ESNEWS’, Ryan García consideró que las palabras de Canelo Álvarez no tienen sentido, ya que comentar que fue campeón a los 20 años sólo tendría fuerza si hubiera sido ante un buen rival, pues Matthew Hatton no entraría en esa categoría.

“Se lo tomó personal porque lo que dijo fue cómico. ‘A los 20 ya era campeón del mundo’, que puede ser verdad, pero el camino de cada quien es distinto. Peleó por el cinturón vacante (súper wélter del CMB) contra Matthew Hatton y esa es la verdad”, mencionó Ryan García.

El exmiembro de ‘Canelo Team’ considera que cuando él sea campeón del mundo será porque se midió ante un gran peleador, pues en su división hay muchos boxeadores de gran calidad, y no será alguien del calibre de Hatton.

“Tengo mucha gente buena en mi división. No puedo elegir a Matthew Hatton y convertirme en campeón. Tengo que enfrentar a grandes peleadores. No me importa que peleó con Matthew Hatton. Sólo estoy diciendo, tú ves el nivel. Cuando tenga mi oportunidad, que seguramente será contra Gervonta Davis”, sentenció.

Canelo Álvarez enfrentó a Matthew Hatton el pasado 5 de marzo del 2011, en California, saliendo con la mano en alto por la decisión unánime de los jueces, obteniendo así el título superwelter del CMB.