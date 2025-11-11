México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026

¡Duelo de lujo! No te pierdas completamente en vivo y gratis el partido entre México y Uruguay correspondiente a la fecha FIFA de noviembre previo al Mundial del 2026 a través de la señal de Azteca 7 y aztecadeportes.com , el cual servirá como preparación a la justa veraniega que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos el año próximo.

La cita es este sábado 16 de noviembre de 2025 a las 6:50 pm tiempo del centro de México en compañía de los mejores narradores del mundo.